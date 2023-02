Tumblingbaan, touwklimmen en tennis populair op eerste beweegfeest

RODEN – Afgelopen donderdag stroomde De Hullen in Roden vol met enthousiaste kinderen van groep 1 en tot en met 4 voor het Beweegfeest. Sportcoach van Welzijn in Noordenveld, Wouter Meertens vertelt: ‘Het beweegfeest is een structurele wekelijkse activiteit. We organiseren dit in samenwerking met Kidscasa en het Alfa-college. Het is een sportinstuif waar plezier en bewegen centraal staan. We hebben een hele hoop sport- en spelmateriaal klaargezet en de kinderen mochten zelf kiezen wat hen leuk leek om te doen. Van voetbal en tennis tot touwklimmen aan toe. Maar het populairste was toch weer de tumblingbaan. Veel kinderen kunnen zich daar heel lang rennend, springend en rollend vermaken. Ik vind het prachtig om te zien dat de kinderen en vaak ook de ouders op deze manier in beweging zijn. Hoe eerder je de basis legt voor beweging, hoe meer profijt kinderen daar later van zullen hebben.’