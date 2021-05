Tussen de tulpen!

EEN/NORG – Dat je niet per se voor schitterend gekleurde tulpen in de Keukenhof hoeft te zijn, bewijst deze foto wel. Tussen Een en Norg vind je velden vol met deze vrolijke voorjaarsbloeiers. Dat ontdekten moeder Esther Smit en haar zoon Jip uit Nieuw-Roden ook. Een goeie reden om even van de fiets af te springen en een selfie te maken tussen al die kleurenpracht. Of bij mooi weer de picknickmand uit te stallen. In ieder geval zeker de moeite waard om even af te reizen naar het mooie stukje Noordenveld.