Het is veur mij met recht, de donkere doagen veur kerst. Zoas jem wel begriepen zallen, ik heb drie week pien ien t lief had. t Is over gelukkig. Alles is weer op plak zal k mor zeggen. Dus jem hoeven jem niet drok moaken om mij. Mor pas op dat jem op wat veur menier, er ok ien stinken. Want zo mag ik het wel zeggen. De bandieten bedenken allerhande slinkse menieren om jem op te lichten. Genog hier over. Bedankt veur jem medeleven.

As jem dit onner ogen kriegen, bennen de kerstdoagen al west. En wat doen we hoofdzoakelijk met de kerst? Krekt. Eten. Zeker met de kerstdoagen goan we uut eten. Of we kriegen eters. Meestal ist femilie. Of vrienden. Dan eten we voak teveul. Want wat veur recloame kriegen we te zien? Luxe is voor iedereen. 500 feestgerechten. Nou goa er mor aan stoan. Woarom moet dat persé luxe weden? Hoe moeten we doaruut kiezen? Liekt mij onmeugelijk. En het opeten is nog veul minner. Nog één stukje. t Is zo lekker. En dan aan t ène van de dag ben je stènzat. Har ik dat leste stukje mor niet opeten, denk je dan. Mor ja, t zag er zo lekker uut. En leggen loaten? Dat ken niet. En eiglieks most op. En tweede kerstdag? Dan heb je best weer zin ien wat. Dan gijt t weer netzo. De veurige dag had je jezelf nog zo veurnommen, niet weer teveul eten. En toch hè. Stiekem denk je dan, messchien ben ik wel n poar pond aankommen. Dat ken morzo. Nou ja en wat dan nog. t Is mor één keer kerstdoagen in t joar. Mor messchien valt wel met.

Wiet je wat, tussen kerstdoagen en nijjoar eet je zo weinig mogelijk. Dat helpt vast wel. Meestal niet. En dan komt nijjoar. Euliebollen eten. Met krenten. Lekkerrrrr. En noa nijjoar voel je je zo stènzat, dat je denken: niet weer. Mor ja een joar duurt niet zo lang. Dan ist weer zover.

Wat moet je doen om te veurkommen dat je teveul eten. Is niet zo stoer. As er minsen, femilie of vrienden, bij je thuus kommen eten. Dikdakken hiet dat tegenswoordig. Hoal niet teveul ien huus. Koop zunig. Niet denken, dat moet ok nog mor, en zal ik nog wat lekkers metnemen? O ja dat lus ik ok wel. En veurdat je erom verdacht bennen, heb je de tassen vol of je krat, wiet ik veul woar je t ien doen. En doar kom je dan met thuus. t Is wel veur twee doagen. Nou en. Annere doagen sloa je ok wel veur twee doagen ien, of je moeten te voak noar de winkel en dan koop je weer teveul. Of veur n hiele week. Mor dizze keer gijt mor om twee doagen. Mor ja veur de veziede toch mor wat extroas. Er is één bij die eet gien vlees. Dan mor wat meer vis erbij. Ze moeten niet met n lege moag noar huus. En dan zie je nog meer lekkers. Zelf ben je n alles eter, dus woarom niet, t is mor één keer kerstdoagen. Bovendien wat er overblift mag je niet weggooien, dat eet je annerdoags mor op. Ben je veur dinsdag ok drekt kloar. Dan woensdag kalm aan. En dan ist alweer dunnerdag. Mok je dan n stamppotje. Ok lekker. En veur vrijdag snert. Dat ken je dan annerdoags ok wel eten. Lekker met worst en n spekkebrug. En dan komt nijjoar. Dan wordt t weer dikdakken. En dan 2 jannewoari. Veurzichtig op n weegschoal stoan. Je willen toch wel wieten hoe t goan is met al dat “gevreet”. Dan ston je stomverboasd op de weegschoal. Niks aankommen. Dat heb je toch mor presteerd. Zo kent goan. Dan bennen er tegenswoordig vleesvervangers. Dat bennen dan beveurbeeld vegetarische gehaktballen, vegetarische, kipstukjes…… nou vul zelf mor ien. Ik vien t niks. Eet dan gewoon gien vlees, is toch veul makklijker.

De minsen van de voedselbank hemmen denk ik ok extroas kregen. En zij zallen bliede ien heur tassen kieken. Dat maggen ze gewoon opeten. Volgens mij ist allemoal gezond eten. Hielemoal niks woar je dik van worden kennen. En zeker niet over de doatum. Op dunnerdagmörgen kennen ze bij t Marheem trecht. En hoeveul er hèngoan? Gien flauw idee. Ik goa niet veur t roam stoan koekeloeren, dan heb ik wel wat beters te doen.

Ik wens jem allemoal, een gezond en gezellig 2023 toe.

MARTJE