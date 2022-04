Twee inwoners Roden opgepakt wegens dealen drugs

RODEN – De politie is in de vroege ochtend van dinsdag 12 april twee woningen binnengevallen in Roden. De politie deed dit naar aanleiding van een onderzoek naar de handel in drugs. In de woningen heeft de politie een 17 en 20 jarige inwoner van de gemeente Noordenveld aangehouden. De twee worden ervan verdacht drugs gedeald te hebben via onder andere social media.Bij de verdachten is onder andere een hoeveelheid geld, hennep, hash, pillen, medicijnen en een op een vuurwapen lijkend gasdrukwapen in beslag genomen. Naar de soort en samenstelling van de pillen en medicijnen wordt nog onderzoek gedaan.