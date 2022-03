Twee kanshebbers uit Roden voor de titel Miss Teen Groningen

‘We hebben echt allemaal evenveel kans!’

RODEN – Wat Lisa Hulzebos uit Roden afgelopen zomer ook verwachtte, in ieder geval niet dat ze gescout werd voor Miss Teen Groningen. Ze lag in die tijd in het ziekenhuis en postte op social media eerlijke berichten waarin ze over haar toestand berichtte. Nadat een filmpje postte waarop ze een neussonde in had viraal ging, werd ze benaderd door een scout.

‘Ik had allerlei klachten waarvan we niet precies wisten waar ze vandaan kwamen. Ik kwam in maart in het ziekenhuis terecht. Ik heb een positieve mindset en plaatste allerlei posts op Insta en TikTok. Dat deed ik omdat ik wilde laten zien dat de weg soms een hobbel heeft, maar dat je wel positief in het leven moet blijven staan. Een van mijn posts ging viraal en zo werd ik gezien. Ik weet nu dat ik chronisch ziek ben; ik heb de ziekte van Crohn. Toen wist ik dat nog niet. Een scout van Miss Beauty of The Netherlands zag mijn filmpje en nam contact met me op.’

Lisa kende het concept al, via een van haar vriendinnen, die ook mee had gedaan. ‘Als je gescout wordt hoef je niet mee te doen aan de voorrondes. Er zijn allemaal rondes die je moet doorlopen. Er is onder andere een bikinironde, maar ook een ronde in een spijkerbroek. Natuurlijk moet je er wel leuk uitzien, maar daarmee ben je er nog niet. Het gaat ook echt om de inhoud. Zo moet je bijvoorbeeld een Engelse vragenronde beantwoorden. En na de openingsdans moet je jezelf voorstellen.’

Inmiddels is Lisa een van de finalisten. Wat komt er na Miss Teen? ‘Miss Teen gaat van 15 tot en met 18 jaar. Ben je ouder, dan doe je mee aan Miss Beauty, daar doen meiden van 19 tot en met 27 jaar aan mee.’

Wat gebeurt er als Lisa de finale wint? ‘Dan ga ik door naar het Nederlandse traject. Daar strijden alle missen van alle provincies tegen elkaar.’

Voelt het als een strijd? ‘Nee! Het is echt ontzettend gezellig. We hebben ook echt allemaal evenveel kans. Die andere meiden zijn gewoon heel leuk en goed. En, ik zei het al, er wordt niet echt op uiterlijk gelet, maar of je sociaal bent, hoe je je presenteert op social media. Oh en alle meiden doen iets voor het goede doel. Ik heb kantoenen tasjes die je op bestelling kunt laten bedrukken. De bruto winst daarvan gaat naar de Linda Foundation. Die haalt geld op voor kinderen die het niet zo ruim hebben.’



Nog een finalist uit Roden

Lisa is niet de enige uit Roden die meedoet, ook Gwen Huizinga is een van de finalisten. De meiden kenden elkaar al; ze zaten bij elkaar in de klas. ‘Bij de casting zijn we na een lange periode weer herenigd’, vertelt Gwen. Ook Gwen werd gescout voor het traject. ‘Ik kreeg een berichtje in mijn Instagram DM. Ik had al eerder overwogen om mee te doen. Nu ik daadwerkelijk gescout was, wilde ik ook echt meedoen! Beauty is namelijk altijd al mijn ding geweest en nu krijg ik ook de mogelijkheid om mijn boodschap over te brengen. Namelijk dat alles mogelijk is als je er hard voor werkt’. Een harde werker is Gwen zeker, behalve dat ze de Fashion opleiding doet, heeft ze ook nog drie verschillende baantjes. Ze staat namelijk achter de bar in het sportcentrum, werkt voor de webshop van haar buurman en polijst auto’s. ‘Daarbij leer je ook nog veel extra dingen en doe je ervaring op tijdens de verkiezing. Doordat het zo’n gezellige groep meiden is, voelt het eigenlijk niet als een competitie’. Ook Gwen zet zich in voor de Linda Foundation. ‘Ik had eerst flyers gemaakt, maar dit had niet genoeg effect, ik wilde meer doen. Op onze school zijn we veel met duurzaamheid bezig en dit wilde ik graag combineren met mijn inzet voor het goede doel. Ik heb gerecyclede spulletjes gemaakt en deze verkocht in de kantine op school. Bijvoorbeeld kussenslopen en tassen van oude stof. En ik heb van oude zeepjes weer mooie nieuwe gemaakt. Dit heeft in één middag wel 130 euro opgebracht. Ik zou het zelf ook zo gekocht hebben, zo mooi was het’. Gwen zou natuurlijk superblij zijn als ze de finale zou winnen. ‘Als ik niet zou winnen zou ik misschien wel weer opnieuw meedoen. Je leert er zoveel van en het geeft zo’n boost aan je zelfvertrouwen’.

Stemmen op een van deze dames? Dat kan door te smssen naar 3010. Stemmen op Lisa: Poll Groningen Lisa H. Stemmen op Gwen: Poll Groningen Gwen.