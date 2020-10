Twee van de vier verstopte Winkelhart cadeaubonnen gevonden!

RODEN – Ruben de Jong uit Roden is de gelukkige vinder van de verstopte waardebon van Winkelhart cadeaubon. Ruben vond de bon in de duiventil achter Museum Mensinge. Het gaat om de derde bon. Hij had de foto’s op de Facebookpagina van Winkelhart gezien. Toen de hint ‘zwieren en zwaaien’ naar buiten kwam, wist hij dat het op het kermisterrein moest zoeken. “Ik dacht ook dat het een bekende plek moest zijn. Eerst heb ik op de grond bij de duiventil gezocht. Toen ik later omhoog keek en de plankjes zag, ben ik op het zadel van mijn fiets geklommen. Daar lag de bon.” Die bon is inmiddels verzilverd voor cadeaubonnen met een waarde van 250 euro. Die bonnen zijn in te leveren bij de winkels die zijn aangesloten bij de Zakenkring Roden. Wat Ruben gaat kopen, weet hij nog niet. “Ik heb meerdere plannen. Ik ga er nog even goed over nadenken”, glundert hij. Bon twee is ook gevonden: bij het oude spoorbruggetje waar vroeger de Philipslijn over heen kwam, net buiten Roden vond Jort Weites hem! De actie van Winkelhart Roden brengt heel wat ter weeg. Heel wat Roners maken een klopjacht op de verstopte bonnen. Binnen een straal van 2 kilometer rondom Roden liggen er nog twee verstopt. Hints verschijnen om de paar dagen op de Facebookpagina en Instagram van Winkelhart.