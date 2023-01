Tweede Beweegfestival moet nóg meer oldstars trekken

‘Onder de mensen zijn is onderdeel van een gezonde leefstijl’

NOORDENVELD – Het Beweegfestival dat vorig jaar op 5 juli georganiseerd werd, krijgt een vervolg. Op dinsdag 9 mei wordt op de korfbalvelden van kv Noordenveld de tweede editie van het Beweegfestival gehouden. De voorbereidingen zijn al in volle gang, vertelt sportcoach Marten Vogt van Welzijn in Noordenveld (WiN). De doelstelling van het festival is om vijfenvijftigplussers in beweging te krijgen én om ze in contact te brengen met leeftijdsgenoten. ‘Het sociale component is minstens zo belangrijk. Elkaar ontmoeten gaat een sociaal isolement tegen.’

Bewegen, kletsen met een bak koffie, verhalen delen en de geboorte van een kleinkind vieren met beschuit met muisjes; het gebeurt allemaal tijdens de oldstar-trainingen in Noordenveld. Steeds meer ouderen in de gemeente Noordenveld ontdekken de oldstar korfbaltrainingen, het walking football-uurtje bij ONR en de bokslessen voor vijfenvijftigplussers. Dat aanbod wordt straks nog verder uitgebreid, weet Vogt te vertellen. ‘We zijn bezig met oldstar volleybal en met waterpolo. Ook willen we tafeltennisvereniging Talero betrekken bij de oldstar sporten.’ Het is duidelijk: de oldstar sporten zitten in de lift in Noordenveld. Waar er eerst nog wat sceptisch op gereageerd werd, want ja, dat ‘walking’ ervoor, dat klinkt wel heel erg suf, is dat nu volledig omgedraaid. Niks suf, er wordt fanatiek en veelzijdig bewogen. Deelnemers zien hun conditie met sprongen vooruit gaan. En dat is nou net de bedoeling, zegt de sportcoach.

‘Het leuke is, dat mensen elkaar ook buiten het sporten opzoeken. Ik weet dat er WhatsApp-groepen zijn waarin mensen contact leggen met elkaar. Dus behalve in lekker beweging zijn is het ook gezellig om aan te sluiten. Een drempel is er niet. Iedereen kan aanhaken, ook mensen die niet of weinig gesport hebben in het verleden. Het is bewezen dat mensen die regelmatig bewegen sneller herstellen van een ziekte of na een operatie.’ Het leuke aan deze groepen is, dat er veel gezamenlijke thema’s zijn waar mensen mee te maken hebben. Erfrecht, mantelzorg en verlies en rouw zijn daar voorbeelden van. En als we signalen opvangen dat er behoefte is om er dieper op in te gaan, laten we een gastspreker komen.’

Op het Beweegfestival komen alle oldstar sporten samen. Het festival is gratis en deelnemers kunnen kennismaken met de verschillende sporten. Daar is vorig jaar dankbaar gebruik van gemaakt. Het heeft zelfs geleid tot meer leden voor de korfbalvereniging. Ook de groep walking footballers is flink gegroeid, weet Vogt die benaderd is door Sport Drenthe om presentatie te geven voor wethouders en beleidsmedewerkers van de provincie Drenthe. Het festival en de oldstar sporten in de gemeente zijn ook in andere delen van het land opgevallen. ‘We krijgen zelfs telefoontjes uit het westen. Ze willen weten hoe we dit hebben aangevlogen. Het is geen rocket science, het gaat om de juiste mensen op de juiste plek. Je moet een aantal kartrekkers hebben binnen de vereniging die het een draai willen geven. Mensen die meedoen zijn ambassadeurs voor je, zij zorgen ervoor dat de groepen groeien. De seniorengroep groeit, dat is ook het landelijke beeld. Daar moet je als gemeente op inspelen. Dat doen we vanuit WiN, we bieden ze een plek aan waar ze naar toekunnen. Onder de mensen zijn is onderdeel van een gezonde leefstijl.’

Beweegfestival op 9 mei

Een tweede Beweegfestival dus. Op dinsdag 9 mei zijn de velden en het complex van korfbalvereniging Noordenveld opnieuw het decor. Vorig jaar vertelden oud-schaatser en –schaatscoach Gerard Kemkers en sportarts Hans de Vries over het grote belang van ‘een leven lang bewegen.’ Nu worden er nieuwe spreekstalmeesters binnengehaald om het publiek te inspireren. Namen noemt de sportcoach nog niet. Ook zal een gezamenlijke, gezonde lunch weer onderdeel zijn van het programma. Naast walking korfbal, walking football, oldstar boksen en yoga wordt nu ook walking volleybal aan het menu toegevoegd. ‘We hebben een goed gemotiveerde werkgroep die bestaat uit Johan Wardenier (trainer walking footballers, red.), Jaap Bos van de korfbalvereniging, Christéan van Power Body Soul en Wouter Meertens en ik als sportcoaches. Allemaal mensen die er energie in willen steken, het lef hebben om ervoor te gaan. Die energie betaalt zich uit. Zolang mogelijk blijven bewegen en het stuk dat het écht niet meer gaat zo kort mogelijk maken, dat is de uitdaging. Blijven participeren houdt je vitaal. Op 9 mei kan iedereen die wil kennismaken met de oldstar sporten gewoon langskomen. Het festival is helemaal gratis. De contributie voor de oldstar sporten houden we zo laag mogelijk om het voor iedereen toegankelijk te maken.’

Trainers gezocht

Omdat het animo voor walking korfball en walking football blijft groeien, is de organisatie driftig op zoek naar nieuwe trainers. En die hoeven overigens niet van ‘zekere leeftijd’ te zijn. ‘Dat kunnen ook prima jonge mensen zijn die het leuk vinden om te doen. Wie het leuk lijkt om een groep oldstars te trainen, kan contact opnemen met service@stwin.nl.