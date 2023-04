Tweede Beweegfestival wordt zonder twijfel een grote hit

‘Voetbalhumor in de kleedkamer, die kletsende schoenen op het beton, het gevoel van vroeger komt helemaal terug’

RODEN – Noordenveld heeft de OldStar sporten omarmd. Iedere dinsdagochtend verzamelt een vaste club van zo’n twintig walking voetballers zich bij ONR voor een potje wandelend voetbal. Een paar honderd meter verderop bij het korfbalcomplex van kv Noordenveld gebeurt hetzelfde. Daar komen de walking korfballers bijeen. Lekker bewegen en socializen staan voorop. Het praatje, de koffie en koek zijn minstens zo belangrijk als het partijtje korfbal en voetbal. Ook de Roder volleybalclub heeft plannen om een OldStar-team op te tuigen. Om iedereen kennis te laten maken met de OldStar sporten én te laten zien hoe leuk het is om mee te doen, wordt op 9 mei voor de tweede keer het Beweegfestival georganiseerd.

Op het kunstgrasveld van ONR wordt gerekt en gestretcht alsof het een lieve lust is. Onder leiding van trainer en initiatiefnemer van walking football Johan Wardenier begint een trouwe schare heren van zekere leeftijd aan de cooling down. Alle grondvormen van bewegen komen aan bod tijdens het uurtje walking football, zegt Wardenier. ‘Ieder op zijn eigen tempo. Wie fit is, mag zichzelf best wat meer uitdagen.’ Rudy Frieswijk is zo’n trouwe deelnemer. Hoewel hij niet meer in Roden woont maar inmiddels in Groningen zijn plek gevonden heeft, pakt hij toch iedere dinsdag de auto naar Roden. ‘Ik heb hier gewoond, gewerkt en gevoetbald. Ze hebben me gevraagd om mee te doen met de OldStars en ik ben gebleven. De onderlinge sfeer, er wordt veel gelachen tijdens de training, is voor mij reden om mee te doen. Je bent lekker actief in groepsverband, je stimuleert elkaar.’ Bert Neven uit Roden is het roerend eens met Frieswijk. ‘We zitten langer voor en na dan dat we op het veld zijn, haha. Voetbalhumor in de kleedkamer, die kletsende schoenen op het beton, het gevoel van vroeger komt helemaal terug. En als het zo uitkomt zijn we serieuzer.’ Frieswijk: ‘Maar het eindigt altijd in gelijk spel. Of zoals Cruijff zei: We gaan voor de winnende gelijkmaker, haha.’

Derde helft

Aan de stamtafel in de kantine van ONR is het inmiddels gezelligheid troef. Johan Wardenier snijdt een stapel pontkoek in dikke repen. ‘Pontkoek van Terschelling. Ken je dat?’ Iedere week neemt iemand koek mee. Koek voor de derde helft. Jan Donkelaar, sinds zijn pensioen bij Welzijn in Noordenveld ook walkingfootballer, kreeg er lucht van dat Frieswijk naar Terschelling ging en bestelde een kilo van zijn geliefde pontkoek om dat vervolgens te delen met zijn voetbalmatties. Oud-badmeester Aldert zit ook aan tafel. Ook hij is sinds zijn pensioen bij zwembad de Hullen aangehaakt. Hij vindt het leuk om met de groep bezig te zijn, zegt hij. Het hele sociale gebeuren eromheen is belangrijk voor hem. Datzelfde geldt voor Roel Kloosterman. ONR is zijn cluppie, al 40 jaar lang. Zelf noemt hij zich geen voetballer. Ooit speelde hij bij de A-jeugd, nu is hij betrokken als leider. ‘Ik vind het leuk om onder de mensen te zijn, daarom doe ik mee met walking football.’ Jan Dijkstra doet dat normaal gesproken ook, nu gaat hij wegens knieën die niet meewerken alleen voor de derde helft.

‘Je moet het ervaren’

Ondertussen zijn Ankie Witsenboer en Clara Penninga aangeschoven. Ze zijn net klaar op het korfbalveld. De dames komen graag even naar de kantine van ONR voor het interview met de Krant. Witsenboer is betrokken vanaf het allereerste begin van walking korfball dat nu het derde seizoen ingaat. ‘Ik ben gevraagd door Dientje van Veen. ‘Het is bijna in jouw achtertuin. En het is buiten’, zei ze. Nou, dat buiten sprak me aan. Korfbal in de eerste instantie niet. Iets met een vooroordeel’, lacht Witsenboer. ‘Je moet het ervaren. Het is een leuke groep mensen bij elkaar. Ik kijk er iedere week weer naar uit.’ Oud- fysiotherapeut Clara Penninga verzorgt wekelijks de warming-up, Gerrit Hazenkamp de training. ‘Ik ben gevraagd toen ik bijna met pensioen ging’, vertelt Penninga. ‘Het past mooi in het verlengde van mijn werk als geriatriefysiotherapeut. Alle sporten komen aan bod, van hockey tot volleybal, van tennis tot badminton. Eerst doen we een warming-up waarbij we alle delen van het lichaam langsgaan om ze lekker los te maken. We eindigen altijd met een partijtje korfbal.’ Ook op het korfbalveld begint dan de derde helft. Gezelligheid met koffie en bijna altijd met iets lekkers. Walking korfbal is zó populair, dat de club een ledenstop heeft moeten invoeren. Er is een wachtlijst. Witsenboer: ‘Alles valt en staat natuurlijk met het enthousiasme van de trainer. Gerrit doet het gewoon ontzettend goed.’

Sportcoach Wouter Meertens komt zelf ook even kijken dinsdagochtend. Hij is samen met collega-sportcoach Marten Vogt aanjager van de ouderensporten in de gemeente Noordenveld. Samen met walkingfootball-trainer Johan Wardenier en kv Noordenveld-bestuurslid Jaap Bos hebben zij de OldStars trainingen op de kaart gezet. ‘We bieden op dit moment walking korfbal, walking football en boksen (verzorgd door Christéan de Weerd) aan. Daar komt straks walking volleybal bij. De vereniging is bezig om een OldStar afdeling op te tuigen. Trainingen worden gegeven volgens het Athletic Skills Model (ASM). Trainers krijgen een speciale opleiding voordat ze voor de groep mogen staan.’

Athletic Skills Model

Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur. De optimale ontwikkeling vindt plaats als alle partijen vanuit eenzelfde, gefundeerde visie (samen)werken, met bewegen als grote gemeenschappelijke deler. Deze nieuwe manier van denken over bewegen is de basis van kwalitatieve beweegprogramma’s met de materialen en de omgeving die daarbij optimaal bij aansluiten.

Beweegfestival op 9 mei

Terug naar het Beweegfestival. Op 9 mei zouden alle zestigplussers een groot kruis in hun agenda moeten zetten. Op de velden van kv Noordenveld gebeurt het. In het kader van de Nationale Beweegweek, georganiseerd door Het Nationaal Ouderenfonds, wordt voor de tweede keer het Beweegfestival georganiseerd. Je kunt er meedoen aan voetbal, korfbal en boksen. Ook zij er andere vereniging aanwezig om kennis mee te maken. Olga Commandeur, bekend van Nederland in Beweging, verzorgt de warming-up en vv Heerenveengoeroe Foppe de Haan en eco-coach Tjalling van den Berg geven na de gezamenlijke lunch lezingen over het nut van bewegen. Het is van 10.00 tot 14.00 uur bij de korfbalvereniging aan de Borglaan 7 in Roden. Je kunt inlopen wanneer je wilt en het kost helemaal niets. Vorig jaar noteerde de organisatie 80 actieve deelnemers, nu hopen de Noordenvelder sportcoaches de 150 aan te tikken.