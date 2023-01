Tweede deel literaire wandelroute onthuld tijdens Peter van der Velde-Lezing

RODERWOLDE – De lezing over Peter van der Velde in Het Rode Hert was een groot succes. Zo’n 40 bezoekers luisterden naar sprekers en muziek. Peter van der Velde (1918-2004) was hoofdmeester en schrijver. Een van zijn bekendste gedichten is Winter op de Paaizermao. Deze middag stond dat gedicht centraal. Schrijver Martin Koster vertelde over zijn herinneringen aan Van der Velde. Er was muziek van Jolien Wonink-Dijkstra. En zoon Willem van der Velde ging met de bezoekers door het dörp en naar de Paaizermao. Daar las hij het gedicht van zijn vader voor.

Deze middag was ook de geboorte van Underweg 2. De nieuwe digitale literaire wandelserie Underweg is in oktober van start gegaan met deel één over Klaas Kleine en Diever. Nummer twee gaat over Peter van der Velde en zijn Roderwolde. De schrijvers hiervan, Gerrit Boer en Henk Berghuis zullen om de maand een deel onthullen. Bij Het Drentse Boek zijn ze dan voor 5 euro te downloaden voor op de tablet, de computer of op de mobiel. Kijk op https://huusvandetaol.nl/product-categorie/boeken/.