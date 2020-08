Tweede editie Noordenveld toernooi belooft spektakel!

In the sportlight

Wat: Noordenveld toernooi

Waar: Sportpark Achter de Molen in Veenhuizen

Wanneer: zaterdag 22 augustus





VEENHUIZEN – Na een succesvolle editie bij VV Roden, strijkt het Noordenveld toernooi dit jaar neer in Veenhuizen. Op sportpark Achter de Molen strijden zes voetbalclubs uit de gemeente om de titel. Wie kroont zich, na VV Roden, tot winnaar van dit toernooi?

Het was een mooie eerste editie vorig jaar. VV Roden, wat haar 90-jarig jubileum vierde, was de eerste gastheer van het Noordenveld toernooi. Op een zinderende zaterdagmiddag werd in de bloedhete zon de aftrap gegeven voor het toernooi, wat later door de gastheer op zijn naam werd geschreven. Roden won na strafschoppen van Peize, mede door goed keeperswerk van Klaas Kleiker. De sluitpost gaat Roden dit jaar niet helpen, aangezien hij de overstap naar Harkemase Boys maakte.

Dat Veenhuizen dit jaar gastheer is, mag geen grote verrassing heten. Zij vieren namelijk het 75-jarig bestaan. Een goede reden om de andere clubs te ontvangen op één van de mooiste sportparken van Noord-Nederland. De naam doet het al vermoeden: het sportpark ligt pal achter de Veenhuizer molen. De molen die, zo werd dit weekend bekend, in ere zal worden hersteld. Voor wie na de wedstrijd trek heeft in een speciaal biertje, ligt het sportpark dubbel goed. Brouwerij Maallust biedt soelaas. Nee, dat het goed toeven is op het sportpark in het gevangenisdorp, moge duidelijk zijn.

Veenhuizen komt uit in de derde klasse, na een knappe promotie in 2018. Een promotie behaalt onder trainer Raymond Middel, die sprak van een vereniging die derde klasse-waardig is. Dat hij niet overdreef, bleek het seizoen erop direct. Veenhuizen gooide hoge ogen in de derde klasse en ook het afgelopen seizoen stonden ze er goed voor. Komend seizoen waait er een nieuwe wind over het Veenhuizer sportpark. Hendrik Timmer, tot voor kort trainer van VV ONR, neemt het roer over. Hij ziet in Veenhuizen een team dat te vergelijken valt met het eerste van ONR.

Of dat zo is, zal moeten blijken. Veenhuizen en ONR ontlopen elkaar echter in de poulefase. De gastheren treffen met GOMOS en Roden twee clubs uit de eerste klasse. Een poule des doods dus, zou je zeggen tenminste. Toch flikte Veenhuizen het nog niet zo heel lang geleden om GOMOS te verslaan. Dat gebeurde destijds in het bekertoernooi. De vraag is dus of Veenhuizen zich gaat ontpoppen tot reuzendoder. Verder is het treffen tussen Roden en GOMOS interessant. Hoe gaan de ploegen die elkaar ook in de competitie treffen het doen? Neemt GOMOS revanche op de beschamende 6-2 nederlaag van eerder dit jaar? En hoe laat Freddy Strating zijn ploeg voetballen? De kersverse hoofdtrainer van Roden gaat proberen meer voetbal in zijn ploeg te krijgen. Lukt dat?

Ook bij ONR een nieuwe trainer. Erik Kloosterman, een jongen van de club. Een voetbaldier bovendien. Het gaat interessant worden om te zien hoe hij het doet. Bij VV Peize ook een jonge trainer. Elte Hofman gaat proberen zijn stempel te drukken op de blauwhemden. Valt dat straks terug te zien op het veld? Bij VV Nieuw-Roden is Henry Etten komend seizoen de baas. De ervaren trainer staat voor een mooie uitdaging bij de club uit Nei-Roon. Het grootste gemis zal Wilco Drent zijn, die de overstap maakte naar VEV’67.

Het toernooi begint op zaterdag 22 augustus om vijf uur. Veenhuizen en GOMOS spelen dan op veld 1 tegen elkaar, ONR en Peize treffen elkaar op veld 2.

Hieronder het programma in zijn geheel:

17.00 uur Veenhuizen – GOMOS (veld 1)

17.00 uur ONR – Peize (veld 2)

17.45 uur Veenhuizen – Roden (veld 1)

17.45 uur ONR – Nieuw Roden (veld 2)

18.30 uur Roden – GOMOS (veld 1)

18.30 uur Nieuw Roden – Peize (veld 2)

19.45 uur Wedstrijd om 5/6

19.45 uur Wedstrijd om 3/4

20.00 uur Wedstrijd om 1/2

De wedstrijden duren 30 minuten, zonder pauze. Na afloop worden er strafschoppen genomen en vanaf 20:30 uur is er muziek in de kantine tot 23:00 uur. Bezoekers van het sportpark hebben zich te houden aan de geldende RIVM-richtlijnen.