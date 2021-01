Tweede golf coronavirus zorgt voor 12 procent oversterfte in Drenthe

REGIO – Tussen week 39 (het begin van de tweede coronagolf) tot en met week 52 van vorig jaar ligt de sterfte in Drenthe ongeveer 12 procent hoger dan normaal het geval is. Dat maakte het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bekend.

In de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland is sprake van meer oversterfte dan in Drenthe, in de provincies Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland is minder oversterfte. Noord-Brabant heeft met 20.5 procent de meeste oversterfte. Zeeland heeft in de onderzochte periode volgens het CBS ‘nog geen echte oversterfte gehad’.

Totaal overleden er in de tweede golf bijna 48.000 mensen. Dat zijn er 6,7 duizend meer dan normaal in deze periode.