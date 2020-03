Tweede grote show ‘Roden Kleedt Aan’ op komst!

RODEN – Na de allereerste ‘Roden Kleedt Aan’ die afgelopen september in hartje centrum werd gehouden, volgt er nu een tweede editie van de succesvolle (fashion)show. Op zaterdag 4 april wordt de rode loper uitgerold op de Albertsbaan. Alle winkels in Roden kunnen zich aanmelden voor hét mode-event van dit seizoen. Niet alleen voor modezaken de gelegenheid om de nieuwe collecties te presenteren, iedereen die iets nieuws in huis heeft kan dat aan het grote publiek laten zien op 4 april. Aankleden in de ruimste zin van het woord dus! De organisatie belooft een middag vullend programma met muziek een hapje en een drankje! Even een kruis in de agenda dus, voor de tweede Roden Kleedt Aan!

Ondernemers: geef je op!

Zoals gezegd: wat voor zaak je ook hebt, iedereen mag meedoen. Hierbij kun je denken aan buitenmeubelen (kleedt het event aan met mooie banken, stoelen of verlichting), tuingerichte zaken (laat een medemerker meelopen met een zak tuinmest of kalk op de rug, om het tuinseizoen onder de aandacht te brengen), bestratingsbedrijf (ook leuk: een sterke man met een kruiwagen vol stenen), interieurzaken, bloemisten of horecazaken (tip: een kraampje met lekkere hapjes en drankjes? Zeker weten dat dat in de smaak valt!)

Je bedrijf optimaal presenteren voor een groot publiek? Aarzel niet en zorg dat je gezien wordt op 4 april! Opgeven kan via marketing@spandawmannen.nl (Bart en Geerke Spandaw).