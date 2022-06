Tweede Open Deur route Nietap-Terheijl presenteert prachtig programma

‘Het zorgt voor verbinding in het dorp’

NIETAP – Wegens succes geprolongeerd: de Open Deur Route in Nietap-Terheijl. Op zaterdag 18 en zondag 19 juni gooit kunstzinnig Nietap-Terheijl haar deuren open voor publiek. Kunstliefhebbers kunnen genieten van fraaie amateurkunst in de beide dorpen. En de lat ligt hoog, vertellen de dames Tiedia Dussel en Henny Zikken die het tweedaagse kunstevenement organiseren. De kunstroute voert langs 21 huizen, tuinen en schuren.

In 2018 werd de Open Deur Route op de kaart gezet. Een initiatief van Tiedia Dussel die graag ‘iets’ voor het dorp wilde doen. Ze zocht contact met kunstenaar Henny Zikken die meteen enthousiast was. De twee werkten het plan uit en er stond een dijk van een programma. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om het voor een tweede keer te organiseren. Of er een jaarlijks repeterend evenement van te maken. En of er ooit een derde komt, valt niet te voorspellen, daar zijn de dames duidelijk over. De organisatie vergt nogal wat tijd. De contactloze coronaperiode hakte er flink in. Ook bij Tiedia. ‘We hadden het er al een tijdje over: zullen we de Open Deur Route nog ‘weén keer organiseren? Het was zo’n succes en het zorgt voor verbinding in het dorp.’ Henny nam de PR en communicatie op haar schouders, Tiedia zocht contact met de kunstenaars. Ze wist 45 deelnemers te strikken die op één van de 21 locaties hun passie voor kunst willen delen. Het programma is heel divers: van schilderkunst tot keramiek, van sieraden tot fotografie, van bloemsierkunst tot muziek en verhalen. Op zaterdag 18 juni wordt de Open Deur Route feestelijk geopend door wethouder Alex Wekema in Café Dussel. Na de opening trekt straattheater De DamesVan door het dorp.

De route is goed per fiets of te voet (bij de adresjes in het dorp zelf) te doen. ‘Er zitten echt pareltjes tussen’, weet Tiedia. ‘De tuin van Karel Zuiderveld en Ingrid Meijer in Terheijl bijvoorbeeld. De Hellehof heet het huis waar vroeger de freule, een dame van adel woonde. In de schitterende tuin van de woning vertelt Nelle Raaphorst het verhaal van Terheijl. Een gastkunstenaar heeft er een expositie met cortenstaal en schilderijen. In boerderij Veldhoven aan de JP Santeeweg voert Rederijkerskamer Ons Genoegen zondags een schimmenspel op terwijl zandkunstenaar Sikke-Bart Frieling aan de slag gaat in de zandbak van de Nietaper speeltuin. Uiteraard doen beide dames zelf ook mee. Henny is beroemd om haar kunstwerken van (afval)papier, een prachtig wandwerk van de plakstripjes van inlegkruisjes (je bedenkt het niet) een kunstwerk van frietzakken en gebruikte theezakjes. Tiedia heeft haar schildertalent benut om de coronaperiode door te komen. ‘Het hele programma is te vinden op de Facebook: facebook.com/opendeurroutenietapterheijl. Het hele dorp is mooi versierd en de deelnemers zijn herkenbaar aan de borden in de tuin of voor het huis. De flyers met het volledige programma zijn te halen in Café Dussel. Even noteren dus: 18 en 19 juni, kunst met een grote K in Nietap en Terheijl!