Tweede ronde A-toernooi leveren interessante kwartfinales op

LEEK – Op vrijdagavond 30 december werden de laatste wedstrijden van het A toernooi van het Leekster Voetbalgala gespeeld. De poules M en N kwamen in actie. De einduitslag leverde interessante kwartfinales op.

In poule M stonden Oosterwolde en VAKO in de eerste wedstrijd tegenover elkaar. Oosterwolde was duidelijk te sterk voor VAKO en won dan ook met 3-1. De volgende wedstrijd won Oosterwolde met 4-0 van Opende en daarmee was het team al geplaatst voor de finaleavond. Marum won moeizaam haar eerste wedstrijd met 2-0 van Opende. De tweede wedstrijd tegen VAKO kende een zeer spectaculair maar ook dubieus slot. VAKO stond met 3-2 voor tot aan de slotminuut. De scheidsrechter vond het nodig langer dan 1 minuut door te spelen. In die fase drong Marum ontzettend aan. VAKO was behoorlijk geïrriteerd geraakt door een aantal beslissingen van de scheidsrechter. Marum maakte in de 3e minuut van de bijgetrokken tijd gelijk tot grote frustratie van VAKO. Dat was een begrijpelijke reactie gezien de wedstrijd. Het betekende wel dat Marum werd behoed voor een afgang. De 3-3 stand was spectaculair te noemen. VAKO moest hierdoor de laatste wedstrijd tegen Opende winnen. Dat lukte de ploeg onder aanvoering van coach Mike Baalmans niet. De geest was uit de fles na het ongelukkige gelijkspel tegen Marum. Opende won met 5-3. Marum nam een na een 0-1 achterstand tegen Oosterwolde het heft in handen. Het liep uit naar een 3-1 voorsprong. Oosterwolde kwam goed terug tot 3-3. Deze uitslag was voor Marum dermate gunstig en het kroop door het oog van de naald en mocht met veel geluk door naar de finaleavond. Qua voetbal waren Oosterwolde, Marum en VAKO de betere ploegen. Oosterwolde en Marum plaatsen zich derhalve.

In poule N was Roden na winst op Grijpskerk en Niekerk al geplaatst. De laatste wedstrijd tegen Oerterp ging een 3-0 voorsprong teniet want Oerterp kwam door vechtlust terug naar een 3-3 gelijkspel. Grote man bij Roden was Yska Last. Met individuele acties en prima combinatiespel liet hij het in grote getale aanwezige publiek zien welke kwaliteiten hij heeft. Na een 2-2 gelijkspel tegen Niekerk won Oerterp met 2-1 van Grijpskerk. Met 4 punten moest er een punt worden behaald tegen Roden om zeker te zijn voor plaatsing. Dat was zeker nodig, want Niekerk won hun laatste wedstrijd ook tegen Grijpskerk. Niekerk eindigde met 4 punten op de derde plaats in de poule. Tegenvaller was Grijpskerk die deze avond in geen enkele wedstrijd punten behaalde. Roden stak er voetballend bovenuit en kan zich gaan opmaken voor de kwartfinalewedstrijd tegen Marum. De andere kwartfinale is Oerterp en Oosterwolde.

De kwartfinales gaan waarschijnlijk interessante wedstrijden opleveren. VEV’67 speelt tegen HFC’1 en Zuidhorn tegen Westerkwartier. Oerterp speelt tegen Oosterwolde en Marum tegen Roden. Alles wedstrijden worden gespeeld op de gala-avond op zaterdag 7 januari. De start van de eerste wedstrijd is om 18.10 uur. De finale in het B toernooi zal gaan tussen Westerkwartier en VAKO. Deze vindt plaats om 20.10 uur. De damesfinale tussen Winsum en VEV’67 begint om 21.40 uur. Van maandag 2 januari tot vrijdag 6 januari kan men dagelijks tussen 18.00 en 20.00 uur entreekaarten voor de gala-avond kopen. In het kassahokje in het Sportcentrum Leek zitten de dames van de verkoop om iedereen van dienst te zijn.