Tweedehandswinkel de Cirkel naar de Wereldwinkel

‘We gaan weer beginnen, we hebben een ruimte!’

RODEN – Onlangs moest de Cirkel haar deuren sluiten. Na talloze vruchteloze pogingen om een andere ruimte te vinden nadat de bibliotheek het huurcontract had opgezegd, lieten de vrijwilligers de moed niet zakken. Achter de schermen werd hard gewerkt om een nieuwe ruimte te zoeken.

Vrijwilligster Saskia Blaauw baalde als een stekker. ‘Ten eerste werden we overal aan het lijntje gehouden. Door de gemeente en door makelaar Van Hoogen. Hij bleef ons maar afwimpelen, zelfs als er mensen waren die ons een pand gunden en ons tipten dat hun pand leeg kwam te staan. ‘Ik bepaal wie er in komt’, zei hij op een gegeven moment. Heel bijzonder. Dus die hebben we op een gegeven moment maar afgeschreven.’

Wie regelmatig in de bibliotheek komt valt het al snel op dat het gedeelte waar de Cirkel zat, nog steeds leeg staat. ‘Jolanda Timmer, de projectleider, heeft zelfs letterlijk gezegd dat ze nog geen idee heeft wat er gaat gebeuren in die ruimte. Wij hadden daar nog gewoon kunnen zitten. Daar benadeel je niet alleen ons mee, maar ook al die mensen die nu voor een prikje goede kleding hadden kunnen kopen. Mensen die net te veel verdienen om bij de kledingbank terecht te kunnen, maar toch nauwelijks de eindjes aan elkaar weten te knopen.’



Goed nieuws

Gelukkig is er nu goed nieuws te melden. Vrijwilliger Nicole Meijer begint te stralen als ze het nieuws mag brengen: ‘We gaan weer beginnen, we hebben een ruimte! We komen bij de Wereldwinkel in. Daar hebben we wat minder ruimte dan dat we bij de bieb hadden, maar daar valt een mouw aan te passen. Het mes snijdt hier aan alle kanten, voor klanten is het leuk om zo in een keer twee winkels te bezoeken, de Wereldwinkel krijgt bezoekers die voor ons komen en vice versa. We zijn er enorm blij mee!’

Helaas moet Roden en omstreken nog even wachten. ‘We gaan in maart open, de streefdatum is 1 maart. Dat komt omdat het bij de Wereldwinkel erg druk is in de maanden november en december. Ze zijn er wel al druk bezig, want we mogen ook gebruikmaken van de bovenverdieping. En daar zijn ze al bezig om ruimte voor ons te maken. Zij hebben ons ook benaderd. Op zulk goed nieuws hadden we een paar maanden geleden niet durven hopen.’

Het afscheid viel de vrijwilligers zwaar. ‘We hadden mensen die echt hard stonden te huilen. Voor de vrijwilligers was het meer dan een vrijwilligersbaantje, ze hadden hier mooi contacten met elkaar en de klanten.’

Wie kleding inbrengt bij de Cirkel krijgt 50 procent van de opbrengst. Mensen moeten zelf in de gaten houden wanneer er twee maanden om zijn, dan kunnen ze de niet verkochte artikelen weer ophalen. Halen ze die niet op, dan gaan de artikelen naar een goed doel. Dat kan altijd weer een ander doel zijn.