Tweetal exposeert in De Hoprank

PEIZE – Geesje Boer en Joke Niemeijer (foto) hebben de komende maanden juni en juli een expositie in de wandelgangen van De Hoprank.

Toen Joke Niemeijer op de middelbare school zat, kreeg ze het advies om naar de kunstacademie Minerva te gaan. Dat is er niet van gekomen. Blijven schilderen was er wel bij. ‘Eerst realistisch met olieverf, maar al gauw werden mijn schilderijen steeds vrijer. Ik ging met acryl aan de slag. Meestal maak ik een serie naar een bepaald thema. De expositie in De Hoprank bestaat uit abstract werk en landschappen die een vrije vertaling van de werkelijkheid zijn,’ zegt Joke Niemeijer.

Voor Geesje Boer betekent deze expositie haar tweede. Al eerder werd er geëxposeerd in koffie- en theetuin Zunneschien in Veenhuizen. ‘Ik schilder voornamelijk dieren in de natuur op canvas en houten panelen. Dat zijn vooral werken op afvalstukken. Ik werk het meest met acrylverf.’

Wie ook eens wil exposeren in de wandelgangen van De Hoprank kan ev3en mailen met vriesorademaker@gmail.com.