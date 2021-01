LEEK – Het was koud, het regende en er stond een straf windje. Maar weer of geen weer, Femke Boomstra en Nieck Ploeger uit Leek besloten samen een hengeltje uit te gooien. Samen zochten ze een plekje bij het haventje bij Nienoord. Niet heel veel later hadden de twee beet. Ze hengelden een snoek van liefst 1.1 meter uit het water. De grootste vangst ooit, aldus de trotse Femke.