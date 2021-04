Tygo Land vastberaden om de absolute top te halen

“Binnen drie jaar mijn debuut maken is het ultieme doel”

PEIZE – Tygo Land (15) uit Peize tekende op vrijdag 2 april een profcontract bij Heerenveen. De middenvelder ligt met zijn handtekening tot de zomer van 2024 vast bij de Friese club en is met zijn 15 jaar de jongste speler ooit in de geschiedenis met een profcontract. Hij spreekt de ambitie uit om ooit het shirt van FC Barcelona te dragen, maar hoopt eerst door te breken in het blauw en wit van Heerenveen.

Als kleine jongen begon Tygo bij de kabouters van vv Peize. Op dat moment was hij pas drie jaar oud. Zijn voetbaltalent kwam snel aan het licht. Hij deed al vrij vaak met de F’jes mee, terwijl hij daar eigenlijk nog te jong voor was. Bij Peize zagen ze zijn talent en dat bleek niet onterecht, want het duurde niet lang totdat ook de buitenwereld de jonge Tygo in het vizier kreeg. Toen hij vier was werd hij gescout door FC Groningen en een jaar later hengelde ook SC Heerenveen naar de diensten van de middenvelder.

Bij Heerenveen kon Tygo direct terecht in een voetbalschool, een soort talentenvijver voor jonge voetballertjes uit de regio. Bij FC Groningen kon hij niet direct terecht, want hier kom je pas bij de voetbalschool vanaf het twaalfde levensjaar. De keuze werd hierdoor voor Tygo makkelijker: hij koos voor Heerenveen.

Vanaf dat moment raakte de carrière van de jonge Tygo in een stroomversnelling. Hij werd meteen opgenomen in de voetbalschool van Heerenveen, maar mocht ook nog bij vv Peize blijven spelen. “Ik zat in een team met allemaal vrienden, dus ik was blij dat ik die mogelijkheid kreeg. Ik trainde twee keer per week bij de voetbalschool en ook nog twee keer bij Peize waardoor ik mijn vrienden nog meerdere keren per week zag. Ik speelde in de eerste paar jaar zelfs ook nog wedstrijden met vv Peize. Ik wist wel dat als ik het goed deed dat er ooit een tijd kwam dat ik me volledig op Heerenveen moest richten, maar doordat ik het toen nog kon combineren, was de drempel om het voetbal met mijn vrienden op te geven toch minder groot. Ik kon nu alvast een beetje wennen aan de situatie”, vertelt Tygo.

Zijn eerste dag bij de voetbalschool weet hij nog als de dag van gisteren. “Je staat op het veld met ongeveer 40 andere leeftijdsgenoten. Je kent niemand, best wel een gek gevoel is dat. Iedereen werd ontvangen door een trainer en kreeg een hesje met een nummer erop. Dan besef je: nu gaat het echt beginnen.” Tygo geeft aan dat hij geen last had van druk, maar dat hij juist graag wilde laten zien wat hij in zijn mars had. “Uiteindelijk zit iedereen daar met hetzelfde doel. Je wil graag laten zien wat je kan. Met die instelling ging ik er ook voor. Ik ben altijd uitgegaan van mijn eigen kwaliteit.”

Op zijn negende, ruim 4 jaar later, moest hij het hoofdstuk vv Peize definitief afsluiten. Hij kwam in een opleidingsteam van Heerenveen terecht en moest vanaf dat moment minimaal vier keer per week naar Heerenveen voor trainingen of wedstrijden. “Ik kwam in een team terecht met allemaal andere talenten die waren gescout bij andere amateurverenigingen. Op deze manier leer je ook weer allemaal nieuwe jongens kennen. In het begin was dat best wel wennen, want ik ben iemand die wat tijd nodig heeft om zijn plek te vinden in een groep, maar gelukkig wende dit snel.”

Op dat moment zat Tygo nog wel op school in Peize, op de Eskampen. “Ik had school tot 14.00 uur en ging meestal om 15.30 uur weg van huis richting Heerenveen. Mijn ouders brachten me dan naar de club zodat ik kon trainen. Gelukkig was het op dat moment nog goed te doen, doordat ik op school nog niet zoveel huiswerk had. Wel was het zo dat als vrienden na schooltijd wilden afspreken, ik er bijna nooit bij kon zijn, omdat ik moest voetballen. Dat was wel vervelend, maar naar verloop van tijd wen je daar ook aan. Zo zag het grootste gedeelde van de week eruit voor mij. In die periode moest ik nog op eigen gelegenheid naar de club komen. Vanaf O14/O15 zorgde de club voor vervoer en werd ik opgehaald met een busje.”

Als absolute hoogtepunt stipt Tygo zijn tijd in 011 aan. “Dit was de leukste periode tot nu toe. We hadden dat jaar veel buitenlandse toernooien, onder andere in Polen en Sardinië. Dan speel je tegen echt goeie clubs, zoals Manchester United, Manchester City en FC Barcelona. Dat was wel heel speciaal.”

Terug naar het heden: Inmiddels zit Tygo ook op school in Heerenveen en zien zijn dagen er als volgt uit: “In de ochtend heb ik school, de tijden verschillen wel een beetje, maar het rooster wordt wel zo gemaakt dat we altijd op tijd zijn voor de training. Na school fiets ik samen met een aantal jongens naar de club en trainen we van 14.00 tot 16.00 uur. Daarna hebben we vaak nog een korte trainingssessie, welke bestaat uit kracht- of techniektraining. Na de training fiets ik nog met een groepje naar het station en vanaf daar gaat iedereen zijn eigen weg. De meesten zie ik dan de volgende dag weer.”

Tygo beschrijft zichzelf als een verdedigende middenvelder die graag de bal wil hebben. “Ik ben niet een typische controleur, maar meer een spelmaker. Iemand die veel wil dribbelen, veel overzicht heeft en goed de vrije ruimte kan vinden. Ik kijk zelf heel graag naar een speler als Frenkie de Jong. Hij is een speler die ook goed aan de bal is een veel dribbelt.”

De middenvelder durft ook vooruit te kijken en schuift zijn dromen niet onder stoelen of banken: “Ik hoop binnen drie jaar mijn debuut te maken. Heerenveen is een club die niet bang is om de jeugd een kans te geven. Ik moet gewoon hard blijven trainen en me laten zien. Als ik goed genoeg ben komt de rest vanzelf.” Doorbreken bij Heerenveen staat nu bovenaan op zijn bucketlist. Daarna hoopt hij via een topclub in Nederland uiteindelijk bij FC Barcelona terecht te komen, want dromen mag altijd, toch?