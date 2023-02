Uit de brand met de brandweer op de Tandem

RODEN – Ieder jaar komt de brandweer lesgeven in alle groepen van OBS de Tandem. Zo was gisteren de brandweer ook weer op bezoek op de school. Het doel van de lessen is dat leerlingen bewust leren omgaan met het voorkomen van brand en weten wat ze moeten doen als er toch brand uitbreekt. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de taken van de brandweer en leren ze over brandveiligheid op school en thuis. De thema’s zijn in alle groepen gelijk, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Natuurlijk is het ontzettend leuk voor de kinderen om de mensen van de brandweer in het echt te zien en om vragen te kunnen stellen. Misschien zijn ze door deze lessen zo geïnteresseerd geraakt, dat ze later ook vrijwilliger bij de brandweer willen worden!