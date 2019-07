‘Uitstraling is belangrijk om nieuwe bedrijven te trekken’

Tanja Haseloop nieuwe parkmanager OCN

RODEN – Een nieuw gezicht in het Roder en Peizer bedrijfsleven. Of nieuw, niet helemaal. Al vanaf maart zit duizendpoot Tanja Haseloop op de stoel van de parkmanager van Ondernemerscontact Noordenveld (OCN). Zij volgde Nico Borgman op die afscheid nam van de ondernemersclub. Tijd voor een gesprek met Haseloop. Over haar rol als parkmanager, het ondernemersfonds en de ambities van Parkmanagement.

Tanja Haseloop trapt af met het Ondernemersfonds, het fonds dat bedoeld is om zaken te bekostigen die het algemeen belang dienen van de ondernemers op de Roder en Peizer bedrijventerreinen. “Ben je ondernemers op deze bedrijventerreinen, is deelname aan Parkmanagement en dus het Ondernemersfonds verplicht. Dat is vijf jaar geleden zo vastgesteld. Alle ondernemers stoppen jaarlijks een bedrag in de pot. Dat geld wordt samen met de OZB geint door de gemeente. Van dat geld worden dingen gedaan die in het belang zijn van de ondernemers op de parken. Daar ligt een heel plan achter. Een deel ligt vast, hoe het overige geld besteed wordt, wordt gezamenlijk bepaald. De zaken die vast liggen zijn onder andere het onderhoud van de openbare ruimte, de beveiliging, bewegwijzering, sneeuwruimen in de winter en het ophalen van het afval. De gemeente zorgt ervoor dat het onderhoud van de bedrijvenparken op basisniveau blijft, wij tillen het zelf naar een hoger plan met twee hoveniers die we inhuren. Het ophalen van het bedrijfsafval kopen we gezamenlijk in. Dat is veel goedkoper en bovendien scheelt het vervoersbewegingen. De beveiligingscamera’s hebben onderhoud nodig en bovendien is een regelmatige update van de software noodzakelijk. Dat zijn een beetje de standaard dingen die betaald worden uit het Ondernemersfonds. Van de extra’s doen we dingen die voor een ondernemer te groot zijn. Onlangs hebben we samen met de gemeente de Westeresch opnieuw ingericht. De borders zijn opnieuw aangeplant, er zijn bomen en bloembakken geplaatst. Uitstraling is belangrijk, wil je ook andere bedrijven aantrekken.”

Duurzaamheid

Ambitie van Parkmanagement voor de komende periode is een slag maken in duurzaamheid, vertelt Haseloop. “Zowel op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Hoe we sociaal en ecologisch in duurzaamheid denken te vertalen? Je kunt denken aan duurzame inzetbaarheid. Hoe richt je werkprocessen zo in dat je ziekteverzuim tegengaat? Maar ook: aandacht voor de mantelzorger en mensen met laag geletterdheid. Bij ecologische duurzaamheid zou je kunnen denken aan de energietransitie. Zonnepanelen, -parken en isolatie en: hoe ga je met openbare ruimtes om? Zijn bloemenweides voor insecten een optie? Aan de economische kant: duurzaamheid moet ook iets opleveren. Hoe gaan we stappen zetten op het gebied van duurzaamheid zonder dat het duur wordt? En het zou mooi zijn dat die besparing zichtbaar wordt. Hoeveel is er verdiend met bepaalde initiatieven? Ik stel met een opvallend digitaal bord voor waarop de resultaten af te leven zijn. Verder willen we graag samenwerking met het onderwijs opstarten. Misschien is het mogelijk om en App te ontwikkelen waar stagiaires kunnen zien welke stageplekken er te vergeven zijn, en andersom dat bedrijven profielen van stagiaires kunnen bekijken die een stageplek zoeken. Maar goed, zover is het nog niet. Het zijn ideeën.”

Stemmen

In oktober wordt er gestemd of het Ondernemersfonds doorgaat. Dan zijn de vijf jaren om. “Best spannend, zeker. Alles wat gewoon is zie je niet meer. Pas als iets slordig is of niet goed onderhouden valt het op. Daar moeten mensen zich bewust van zijn. Je denkt niet: ‘goh ziet er goed uit hier’. Terwijl uitstraling wél belangrijk is om nieuwe bedrijven te trekken. En die zorgen weer voor nieuwe arbeidsplaatsen. Wat ik tot slot nog wil zeggen is dat ik het niet alleen doe. Achter Parkmanagement staat een heel team, de parkmanager coördineert. Ook de goede samenwerking met de gemeente moet worden benoemd, dat werkt erg prettig.”