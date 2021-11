Uitzinnig feestweekend Peize zorgt voor geluksstofjes

PEIZE –Peize liep uit voor een schitterend feestweekend in de sporthal afgelopen weekend. En poeh, wat waren we er weer aan toe. Eindelijk even geen coronagedoe maar gewoon een ouderwets gezellig feestje. Laat dat maar aan de Paaisers over. Want een feestje bouwen, dát kunnen ze wel in hét muziekdorp van Noordenveld. Ze wisten grote namen op het podium te krijgen: Jannes, Frans Duijts, Emma Heestes, Vangrail, Django Wagner en Marco Schuitmaker en Melissa Smilda die de tent in eigen huis op de kop wisten te zetten.

Vrijdagavond trok de jeugd massaal naar de sporthal. Meisjes die helemaal uit hun dak gingen met de nummers van Emma Heesters. Jammer genoeg had ze Rolf Sanchez niet meegenomen. De mannen van Vangrail zorgden voor een volle bak op de dansvloer. Jeroen Post van 538 viel ook goed in de smaak met zijn Verrückte Stunde. En dat de jeugd ook te porren is voor Nederlandstalige meezingers bleek wel toen zaterdagavond Frans Duijts op het podium stond. De kraker van de avond was natuurlijk Jannes. Hoe deze man het podium opkomt is weergaloos, wat een enthousiasme. Bij het nummer Adio Amore was de volkszanger zelf zichtbaar geëmotioneerd. Hij kreeg het publiek, jong en oud, van het eerste tot het laatste liedje mee. Op beide avonden draaide DJ Olaf muziek tussen de optredens door. Het was vaak het moment dat iedereen naar de tap ging voor een biertje. Over het algemeen hele relaxte maar ook uitgelaten sfeer waarin je merkte dat men het fijn vond dat ze weer eens een feestje mochten hebben. Tussen half 2 en 2 werd iedereen de tent uitgeveegd en snaaide menigeen nog een vette hap mee.