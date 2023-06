Uitzinnig Pinksterweekend

LEEK – Pinkstermarkt en Leek. Als Italië en pizza’s. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met zeker 250 kramen verreweg de grootste en de meest druk bezochte markt van de wijde regio. Dat was dit jaar niet anders. Tienduizenden bezoekers genoten met volle teugen van de kermis, het FlinkePink festival met topartiesten en DJ’s op het evenemententerrein, de braderie, gezelligheid op de terrassen en niet in de laatste plaats het schitterende, zonovergoten weer. Kortom: alle ingrediënten waren aanwezig voor een top Pinksterweekend. Op pagina16 vind je Pinkstermarkt 2023 in beeld!