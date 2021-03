Uniek in Noord-Nederland: Wassink Voetexperts print zolen met een 3D-printer

‘Het afval bij geprinte zolen is tot 99 procent gereduceerd’

Nieuwe ontwikkelingen bij Wassink Voetexperts in Roden. Naast de traditionele steunzolen komen de voetspecialisten ook met geprinte zolen om je voeten de steun te bieden die ze nodig hebben. Voordeel hiervan is dat je –in tegenstelling tot de andere zolen- nauwelijks afval hebt. Dat is namelijk gereduceerd tot 99 procent. Ook is de praktijk specialist in de behandeling van diabetesvoeten. Ze behandelen (open)wonden, ernstige voetcomplicaties, maken een risicoanalyse van de voet én geven advies om problemen te voorkomen.

3D-printer

Wassink Voetexperts is voortdurend bezig met ontwikkeling. Zijn er nieuwe innovaties in de markt, bereiken die snel het voetencentrum in Roden. De focus ligt op duurzaamheid en de snel juiste hulp bieden bij voet,- knie,- heup- en ruggerelateerde klachten, begint Bart Vennema in zijn fraai ingerichte, ruime behandelkamer. ‘We zijn steeds meer bezig met de stempel die op de wereld drukt. We rijden elektrisch, we hebben zonnepanelen op het dak, het milieu wordt steeds belangrijker. Daar willen we in meegaan. De 3D-printer die we hier hebben is speciaal ontwikkeld voor podotherapie. We moeten iets fabriceren van kunststoffen. Als we dat kunnen doen met zo min mogelijk afval is dat mooi. Ter vergelijk: bij de productie van een paar traditionele zolen hebben we een weckpot vol afval, een liter ongeveer. Bij geprinte zolen wordt dat tot 99 procent gereduceerd.’ Maar dat is niet het enige: ieder onderdeel van de zool kunnen de podotherapeuten van Wassink een bepaalde hardheid geven. En dat betekent dat de zool overal precies de juiste druk geeft. Hiermee zijn ze uniek in Noord-Nederland. De traditionele zolen verdwijnen overigens niet, benadrukt Vennema. ‘Voor iemand die extra veel comfort wil, bieden ze een uitkomst.’

Diabetespatiënten

Het is één en al technisch vernuft in de praktijk van Bart Vennema en Mariska Wassink. Met moderne hightech apparatuur kunnen ze alle voetproblemen in kaart brengen en monitoren. De praktijk werkt klachtgericht, mensen met een hulpvraag kunnen binnenstappen. ‘We zijn onder andere gespecialiseerd in het behandelen van mensen met diabetesvoeten. Per jaar zien we gemiddeld tussen de vijf en zeshonderd patiënten met diabetes. Kennis is ontzettend belangrijk om een goed behandelplan op te stellen. Een kwart van alle mensen met diabetes heeft een verhoogd risico op een wond, een zogenoemde diabetische voet. Complicaties zoals vaatlijden en/of beschadiging van de zenuwen (neuropathie) kunnen voor een slechte wondgenezing zorgen’, zegt Vennema die regelmatig voeten met behoorlijke open wonden onder de voetzool ziet. ‘Patiënten met neuropathie hebben het zelf niet in de gaten, omdat ze zenuwen beschadigd zijn voelen ze niet dat ze al tijden op bijvoorbeeld een steentje lopen. Wij maken dan een risicoanalyse van de voet, behandelen de wond, adviseren de patiënt wat hij zelf kan doen om wonden te voorkomen en maken hem of haar bewust van de risico’s. Daarnaast monitoren we regelmatig om te kijken of er verbetering in zit.’

Kindervoeten

Nog een specialisme van Wassink: hulp bij kindervoeten. Sommige kinderen hebben een verkeerde houding waardoor ze kunnen struikelen of niet kunnen sporten, weet podotherapeut die multidisciplinair samenwerkt met de kinderfysiotherapeuten. ‘Voor een kind is het erg vervelend wanneer ze voortdurend vallen. Zolen kunnen een goede oplossing bieden. We zien zelfs dat ze weer beter mee kunnen komen op school.’

Orthopedisch schoenmaker

Ook prettig: wekelijks bezoekt de orthopedisch schoenmaker de praktijk. Hij meet schoenen aan bij mensen die niet meer in confectie schoeisel geschoeid kunnen worden. ‘Wanneer we mensen niet meer met een zool uit de brand kunnen helpen, gaan we een stapje verder. Soms heeft een patiënt door artrose een heel brede voorvoet waardoor confectieschoenen niet meer passen. In dat soort gevallen kunnen we gelukkig ook helpen. Mobiliteit staat bij ons op één.’ En voor wie graag op slippers loopt, maar afhankelijk is van steunzolen, is er ook een oplossing. In de slippers en sandalen van Fits kan Wassink je eigen steunzool verwerken. En denk nou niet aan die stijve, ouderwets ogende modellen, ze zijn er in hip rood lakleer, slangenprintjes en andere fraaie uitvoeringen.

Wassink Voetexperts is november 2001 gestart en zit eind dit jaar alweer 20 jaar in Roden, daarnaast hebben ze behandellocaties in Leek en Zuidlaren.

Wassink Voetexperts, Larixlaan 2 Roden. Telefoon: 050 501 3016. www.wassinkvoetexperts.nl