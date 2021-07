Uniek nieuw boardingsysteem voor VV Roden

RODEN – Een uniek systeem, zo noemt VV Roden het nieuwe boarding systeem op het sportpark. De boarding toont namelijk niet alleen reclame, maar is ook voorzien van zonnepanelen én kan CO2 uit de lucht filteren. VV Roden is de eerste Noordelijke voetbalvereniging met een dergelijk systeem, dat is ontwikkeld door het Rotterdamse bedrijf Softs. Afgelopen vrijdag nam sportwethouder Jeroen Westendorp het systeem in gebruik.

‘Wij kunnen weinig zonnepanelen op het terrein plaatsen, vanwege de vele bomen eromheen,’ geeft voorzitter Hans de Vries van VV Roden aan. ‘Op deze wijze kunnen we toch duurzame energie opwekken.’ De acht traditionele lichtmasten zonder ledverlichting kunnen draaien dankzij de zonnepanelen. ‘Het scheelt voor ons in de kosten, we doen mee aan bewustwording en we kunnen er reclame op maken. Het is een win-win-win-situatie,’ aldus De Vries. Op de borden kan interactief geadverteerd worden. Daarnaast kunnen adverteerders in de toekomst ook stikstofcertificaten aanvragen, waarop staat aangegeven hoeveel CO2 zij reduceren met de advertenties. De Vries: ‘Adverteren is verduurzamen in dit geval.’