Uniek project Harmonie Leek met Samenlevingsschool De Stapsteen

LEEK – Sinds dit schooljaar werkt CMV Harmonie Leek samen met basisschool de Stapsteen in een uniek project. Vanaf november krijgen leerlingen van De Stapsteen wekelijks les op een door henzelf gekozen instrument. Docenten van Het Kunstkwartier (muziekschool) geven les op fluit, klarinet, saxofoon, trompet, trombone en slagwerk en de leerlingen leren samenspelen in het Stapsteen schoolorkest. Lindy Adema, als docent verbonden aan Het Kunstkwartier én lid van Harmonie Leek leidt het project en dirigeert het Stapsteen-schoolorkest. Een aantal leden van de Harmonie en ouders van de Stapsteen ondersteunt het project door wekelijks te helpen bij de lessen. Bij de generale repetitie spatte het enthousiasme bij de leerlingen ervan af: indrukwekkend om als leerling met zo’n groot orkest samen te spelen! Eén van de doelen van dit bijzondere project is dat de leerlingen na deze fase verder gaan met hun muzieklessen en ook deel gaan uitmaken van een orkest voor beginnende muzikanten. De gemeente Westerkwartier draagt bij aan dit unieke project middels een subsidie van het programma ‘Tijd voor Toekomst’. Het heeft als doel kinderen kennis te laten maken met nieuwe talenten en zo een kansrijke generatie Groningers te laten opgroeien.

De samenwerking tussen Harmonie Leek en de Stapsteen resulteert in gezamenlijk concert op zaterdag 25 maart in de Hoeksteen. In dit concert laten de leerlingen van de Stapsteen zien hoe je na een half jaar muziekles al mee kunt spelen in een orkest. Aan het slot van het concert vraagt de organisatie een vrijwillige bijdrage die ten goede zal komen aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Het concert van schoolorkest Stapsteen en Harmonie is op zaterdag 25 maart in de Hoeksteen, Lindensteinlaan 1 in Leek. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.