Unieke editie Lus van Roden krijgt steeds meer vorm!

RODEN – Komende zaterdag staat de Lus van Roden op het programma. Nee, de fysieke wedstrijd gaat niet door, maar het alternatieve programma liegt er niet om. Talenten verschijnen aan de (digitale) start, prominenten schuiven aan bij het wielercafé in het Velodroom en in heel Roden worden plaatsen gecreëerd waar men onder het genot van een drankje de Lus van Roden kan volgen. De Lus leeft, ook digitaal!

‘Een spraakmakend en avondvullend programma’, zo omschreef Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek de digitale Lus van Roden afgelopen week in De Krant. Een Lus bovendien waar eenieder aan mee kan doen, mits in het bezig van het programma Zwift. Deelnemers kunnen meedoen aan een parcours van in totaal 50 kilometer, waarbij men het digitaal tegen elkaar opneemt. Leuk om te vermelden is dat vier dames van De Kannibaal al hebben aangegeven mee te willen doen. Het gaat om de talenten Sanne Bouwmeester, Marthe Roose, Floor Weerink en Anneke Dijkstra. De kijkers zullen zo af en toe een glimp opvangen van de heren die in het Velodroom een digitale fiets beklimmen. Bart Voskamp (ritwinnaar in de Tour de France), Gerard Kemkers (oud-schaatscoach) en Volksvermaker Lammert Kalfsbeek zullen allen een fiets beklimmen in het Velodroom.

Ook is er een Wielercafé, waarbij de presentatie in handen ligt van Cor Rijpma. De wielerpresentator wordt omringd door oud bestuurs- en commissielid van Volksvermaken Henk Cazemier. Verder zullen er lokale oud-deelnemers aanschuiven en zullen oud-winnaars als Marco Bos en Lammert Huitema van zich doen laten horen. Voor de mensen die thuis of in één der Roner horecagelegenheden de online Lus willen volgen, is er een quiz opgetuigd. Sieger Zoutman (medeorganisator van de LES-dorpsquizzen) is gevraagd een quiz op poten te zetten. Men kan hier thuis en in de kroeg aan meedoen.

‘Ik denk echt dat we weer naast ludiek een uniek evenement hebben, alles is aanwezig om het wat dat betreft een geslaagd evenement te maken’, zegt Lammert Kalfsbeek. ‘Normaal hopen we altijd op goed weer, om iets te organiseren. Nu mag het wel iets minder zijn, zodat men thuis of in het café voor de buis gaat zitten.’

Met de Velodroom als uitvalsbasis voor deze digitale Lus van Roden, meent Volksvermaken de perfecte plek te hebben gevonden. ‘Absoluut. Echt een leuke winkel en dus een leuke locatie, het ademt fietssfeer. Het is in alle opzichten de perfecte locatie.’

De muzikale omlijsting staat in het teken van van DJ SonicNoise uit Roden. Omroep Zulthe zendt deze bijzondere Lus van Roden op tv uit. Kalfsbeek is trots op het programma wat er staat. ‘Het is een hele andere Lus van Roden-beleving, maar er staat een mooi programma. Zo kunnen we er toch een mooie Lus-avond van maken.’

Doe mee!

Wat is er mooier dan je krachten meten met bekenden en dorpsgenoten? Eenieder kan meedoen aan de Lus van Roden, via het digitale Zwift-programma. Koppel daarvoor je Zwift account in de Zwift campanion app aan Lus van Roden. Uiterlijk vrijdag 10 juli ontvangt men dan een uitnodiging voor de meetup van de virtuele Lus van Roden. Zet zaterdag 11 juli de fiets klaar in de garage, woon- of zolderkamer en log in op Zwift voor de virtuele Lus van Roden. Kijk via YouTube, Facebook of Omroep Zulthe naar de Lus van Roden Liveshow. Zorg dat je voor 20:00 uur start klaar zit voor de start. Om 20:10 uur wordt je virtueel weggeschoten. Mocht je nog vragen hebben? Mail ze naar virtuelelus@volksvermaken.nl!

Programma

19:00 Start livestream met DJ

20:00 Opening

20:15 Quizronde 1

20:35 Start virtuele lus

20:45 Quizronde 2

21:05 Presentator/Gast – Kijkje bij virtuele lus

21:20 Quizrondes 3

21:40 Presentator/Gast – Kijkje bij virtuele lus

22:55 Quizrondes 4 – Tijdens deze ronde zal de Lus finishen

22:15 Presentator/Gast – Prijs uitreiking Lus – Antwoorden/uitslag Quiz

22:30 DJ-set

23:30/24:00 Eind livestream

Wat: digitale Lus van Roden

Wanneer: zaterdag 11 juli

Hoe laat: 19:00 uur