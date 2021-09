Unieke jubileumwedstrijd vv Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Afgelopen weekend vierde vv Zevenhuizen haar 75-jarig jubileum. ’s Ochtends waren er feestelijke activiteiten voor de jeugd en ’s avonds was er vanaf 19.00 uur een tentoonstelling te zien in de oude kantine van de voetbalclub. Tegelijkertijd vond ’s avonds een unieke voetbalwedstrijd plaats. Voor het eerst mixten de eerste heren- en damesteams. Er waren twee teams gemaakt bestaande uit heren en dames, die de wedstrijd tegen elkaar speelden. De feestelijke jubileumdag werd afgesloten met een feestavond in een tent op het terrein van het MFC de Molenstreek, met onder andere live muziek van coverband BOULEVARD en een DJ.