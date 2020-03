Unieke muzikale middag in de Winsinghhof

RODEN – Vier bandleden, vier muzikale kids. Die staan zondagmiddag 15 maart op het podium in de foyer van Theater de Winsinghhof in Roden. The Voice-finalist én publiekslieveling Robin Tinge zingt nummers uit zijn repertoire, net als Roos de Meijer, Linda en Bram. De jonge muzikanten worden muzikaal begeleid door de bekende cover- (en feest)band Cheerz, die bestaat uit –jawel- hun ouders. Hoe bijzonder is dat? De muzikale middag begint om 15:30, de entree is helemaal gratis én je kunt verzoeknummers (tegen een kleine vergoeding die je zelf in de pet mag gooien) aanvragen. Wil je ‘Ain’t no sunshine’ van Robin horen? Of ‘Take it easy’ van Roos? Kan allemaal! Zeg nou zelf: geen betere invulling van je druilerige zondagmiddag toch? Even noteren dus: zondagmiddag 15 maart Theater Winsinghhof. (Foto: Douwsies)