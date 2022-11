Unieke proeverij, kookworkshop en vertellingen op Landgoed Nienoord

LEEK – Tot 28 februari 2023 toont Museum Nienoord de tentoonstelling ‘De andere Gouden Eeuw van Occa Ripperda’. Het bijzondere 17e-eeuwse kookboek van Occa Johanna Ripperda geeft een uniek inkijkje in ons 17e-eeuwse culinair erfgoed. Occa Ripperda is een aangetrouwde nicht van de familie Van Inn- en Kniphuisen in Nienoord. Zij wordt in 1619 geboren op borg Farmsum en groeit op bij haar familie van de Dekemastate. Gedurende haar leven reist zij van Brussel tot aan Zweden. Zij bekleedt als opperhofmeesteres de hoogste functie aan het Zweedse hof. Tijdens deze reizen verzamelt zij alle recepten die zij lekker vindt in haar kookboek.

Ben jij geïnteresseerd in het culinair erfgoed uit de 17e eeuw en wil jij tijdens de kerstdagen iets bijzonders serveren? Onder begeleiding van Carolina Verhoeven van het Culinair Historisch Erfgoedcentrum maak je een bijzondere kerstcake die gebaseerd is op een recept uit het kookboek van Occa Ripperda (1619-1686). Tijdens de bereiding van deze kerstcake deelt Carolina haar uitgebreide kennis over de herkomst van ingrediënten en 17e eeuwse gebruiken in de keuken. Hierbij serveert zij verschillende amuses die zijn bereid volgens het originele recept van Occa. Gastcurator Redmer Alma toont je het kookboek van Occa. Hij vertelt je alles over het leven van Occa en haar kookboek. Het belooft een bijzondere avond te worden waarbij Carolina en Redmer je onderdompelen in verhalen over Occa en ons 17e-eeuws culinair erfgoed. Aan het einde van de avond neem jij je eigen kerstcake mee naar huis. Het is geen diner maar een culinaire ervaring met meerdere amuses met een unieke smaak. Datum: 7 december. Locatie: Museum Nienoord. Tijd: 19:00-21:30 uur. Kosten 49,50 euro. Aanmelding mogelijk tot vrijdag 2 december 16:00 uur via info@museumnienoord.nl. De kookworkshop gaat door vanaf aanmelding van 6 personen.