Unieke samenwerking tussen Jaarbeurs en Roder horeca

‘We willen graag een kwalitatief hoogwaardig evenement neerzetten, dat lukt alleen als je de samenwerking opzoekt’

RODEN – Nog niet eerder voorgekomen: de Jaarbeurs en de Pompstee gaan samenwerken tijdens de aanstaande Rodermarkt. Met één ticket kun je zaterdagavond naar Euro-Led Paviljoen, De Dansfabriek én de zaal van de Pompstee. Een beetje saamhorigheid is één van de redenen om de koppen bij elkaar te steken. Ander punt zijn de kosten. Want ook in evenementenland rijzen de prijzen de pan uit. Voor slechts een tientje kun je de hele avond genieten van een bomvol programma met geweldige artiesten.

Het idee om samenwerking tussen de Jaarbeurs en de Roder horeca te intensiveren komt van de mannen van Volksvermaken. Vorig jaar vond het eerste gesprek daarover plaats. Om de mogelijkheden te onderzoeken sprak het Jaarbeursbestuur met Roder horecagelegenheden Onder de Linden, Het Wapen van Drenthe, Mo’s Café en de Pompstee. De Pompstee heeft als eerste de handschoen opgepakt. Samen en hebben ze het zaterdagavondprogramma neergezet. Lucas Schoonbeek, verantwoordelijk voor de programmering van de Jaarbeurs, is trots op de nieuw gekozen koers. ‘Ook in onze sector zijn de prijzen behoorlijk gestegen. Neem alleen al de diesel die nodig is voor de aggregaten, daarvoor zijn we 20.000 euro meer kwijt dan andere jaren. Ook de prijzen voor de beveiliging zijn fors gestegen. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor, de gemeente zet geen politie in. De kosten voor het inhuren van materialen en voorzieningen zijn wel zo’n 40 procent omhoog gegaan. We willen graag een kwalitatief hoogwaardig evenement neerzetten. Dat lukt alleen als je de samenwerking opzoekt. En ja, het is de eerste keer dat er entree wordt gevraagd, maar hiervoor staat ook een geweldige line-up. Met één ticket kun je naar de Pompstee en de Jaarbeurs.’ Een passe-partout ticket voor het vrijdag-, zaterdag-, maandag,- en woensdagprogramma van de Jaarbeurs kost 27,50. Het voorplein blijft vrij van entree.

Een kaartje voor het zaterdagavondprogramma kost 10 euro en is te bestellen via de website van de Jaarbeurs: www.jaarbeursroden.nl. Met dit ticket hebben bezoekers toegang tot artiesten, bands en acts in het Euro-Led Paviljoen, De Dansfabriek en de zaal van de Pompstee. Nog een nieuwtje: De Ronermark komt terug! Met de munt kun je bij alle horecagelegenheden die aangesloten zijn bij de Ronermark je drankjes betalen.’ Op de foto: Peter Timmer (Jaarbeurs), Gerard Uiterwijk (Pompstee), Lucas Schoonbeek (Jaarbeurs) en Egbert de Rink (Volksvermaken).