Update: 15 patiënten overleden, 346 nieuwe patiënten, in totaal 2051 positief geteste personen

REGIO – Sinds dinsdag zijn in Nederland 346 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. 485 mensen daarvan werken in de zorg; zij worden vaker dan andere groepen getest.

In totaal zijn er nu 58 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 408 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Driekwart van de coronapatiënten die overlijden, is niet op de intensive care van een ziekenhuis geweest. Dat komt omdat huisartsen of verpleeghuisartsen in overleg met de patiënt en familieleden in geval van een zwakke gezondheid of hoge leeftijd de positief geteste patiënt niet in te laten sturen naar de intensive care.

Van de 58 patiënten die in Nederland zijn overleden aan corona, lagen er 14 op de intensive care, blijkt uit cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). De rest stierf op een ‘normale’ ziekenhuisafdeling, thuis of in het verpleeghuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in Noord Brabant: personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (265) en Zuid Holland (241). (Bron: RIVM)