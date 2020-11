Update: 5457 positieve tests, flink minder dan gisteren

REGIO – Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 5457 meldingen van coronabesmettingen binnengekomen. Dat is behoorlijk minder dan zaterdag, toen waren het er 5941. Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen bedraagt 2095, 30 minder dan gisteren. Op de intensive care liggen 586 coronapatiënten, 9 minder dan de dag ervoor. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1024, 28 minder dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn er 10 patiënten verplaatst tussen de regio’s, onder hen zijn 3 ic-patiënten. (Bron: RIVM)