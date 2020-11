Bijna duizend minder besmettingen

REGIO – Het RIVM meldt 5703 nieuwe coronabesmettingen tussen zaterdagochtend en zondagochtend, 44 mensen overleden aan het virus. De besmettingscijfers zijn met 974 gedaald. Ook het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt opnieuw. In totaal liggen er nu 2295 mensen met corona in het ziekenhuis, gisteren waren dat er 2384. Er zijn 149 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen en 36 op de intensive care. (Bron: RIVM)