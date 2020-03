Update de Marke: géén CO waarden in schoolgebouw

RODEN – De brandweer heeft zaterdagmiddag metingen verricht op OBS de Marke in Roden vanwege het vermoeden van aanwezigheid van koolstofdioxide (CO). Daaruit is naar voren gekomen dat dit niet het geval is. Dat heeft directeur José Wolters zojuist bekend gemaakt in een mail naar alle ouders:

“In het schoolgebouw zijn geen gashaarden aanwezig, maar alleen elektrische verwarmingselementen. C0 ontstaat bij een onvolledige verbranding van diverse materialen, hierbij kan worden gedacht aan een houtkachel, gashaard of zelfs in een omgeving waar gerookt wordt. Aangezien we in school geen van deze apparaten hebben en er ook niet gerookt wordt, kan er ook geen sprake zijn van vrijgekomen CO waarden.

Ook zijn de kooldioxide (CO2) waarden gemeten en deze zijn op dit moment goed. CO2 komt vrij bij het uitademen. In een klas is het daarom uitermate belangrijk dat er voldoende wordt geventileerd. Vanwege de wind en temperatuur wordt er hoogst waarschijnlijk te weinig geventileerd. Gebeurd dit niet dan kunnen er klachten optreden als moeheid en hoofdpijn. Omdat dit herkenbare klachten zijn in de school, hangen er vanaf dinsdag in alle groepen CO2 melders. Deze geven een melding wanneer het CO2 gehalte in de klas te hoog is, hier zullen de leerkrachten op anticiperen door te gaan ventileren. Door de ventilatie zal de temperatuur in de klassen mogelijk dalen en is het handig dat de kinderen een extra vest of trui aan kunnen trekken.”

De directie begrijpt de onrust en hoopt dat ouders en leerlingen na dit onderzoek gerust zijn gesteld.