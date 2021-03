Update: er mag steeds een beetje meer

REGIO – Langzamerhand mag er steeds een beetje meer. Premier Markt Rutte schetste gisteravond tijdens de persconferentie het beeld dat we op korte termijn en over een iets langere periode kunnen verwachten. In ieder geval lijkt het erop dat we rond de zomer steeds meer teruggaan naar ‘normaal’. Het kabinet hoopt dat iedereen voor 1 juli de eerste prik heeft gehad. Ook zei Rutte dat een harde lockdown niet nog vier maanden vol te houden is. De versoepelingen op een rij:

Vanaf 16 maart:

Verpleeghuisbewoners mogen straks niet één, maar twee bezoekers per dag ontvangen, maar wel alleen onder bepaalde voorwaarden.

Meer mensen kunnen tegelijkertijd op afspraak winkelen. Per 25 vierkante meter winkeloppervlak mag een klant worden ontvangen.

Het schoolzwemmen in binnenzwembaden wordt weer toegestaan.

Volwassenen mogen met vier personen buiten sporten (in plaats van twee).

Versoepelingen rond Pasen

Als het r-getal rond de 1 blijft en het aantal ziekenhuisopnames stabiel, zijn de volgende versoepelingen mogelijk:

Op 31 maart kunnen de terrassen onder voorwaarden weer open.

Verder wordt gekeken hoe het hoger onderwijs vóór het paasweekend weer open kan. Studenten zouden dan één dag in de week, nadat ze vooraf een sneltest hebben laten doen, weer onderwijs op locatie kunnen volgen.

Ook winkels kunnen weer wat meer open.

Dit blijft nog even

Alle zware coronamaatregelen worden verlengd tot en met 30 maart.

Ook de avondklok blijft in ieder geval tot die tijd.

De horeca, musea, pretparken en bioscopen blijven nog dicht.

De bezoekregeling van maximaal 1 persoon per dag blijft ook nog van kracht.

Het reisadvies om niet naar het buitenland te gaan wordt verlengd tot en met donderdag 15 april.

Bij de volgende persconferentie, op 23 maart, komt het kabinet met een nieuw advies rond de meivakantie. (Bron: RTL Nieuws)

Tegen de zomer kunnen naar alle waarschijnlijkheid de meeste maatregelen worden opgeheven. Welke, hangt af van de vaccinaties. De anderhalve meter-regel zou bijvoorbeeld kunnen blijven gelden.