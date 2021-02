UPDATE: hoe liggen de ijsbanen in de regio erbij?

REGIO – De ijsbanen mogen open! Nu de schaatskoorts toeneemt bij veel mensen zoekt De Krant contact met ijsverenigingen uit de regio. Hoe gaan de verschillende verenigingen dit organiseren en hoe zorgen ze dat alle corona-regels worden nageleefd?



IJsvereniging RAS (Alteveer)



“De ijsbaan is nog steeds dicht,” zegt Abel Mulder, voorzitter van de vereniging. “Donderdagmiddag gaan we de steiger opbouwen en het verkooppunt inrichten. Als het donderdagnacht genoeg vriest, hopen we vrijdag open te kunnen. Dit is echt uitsluitend voor huidige leden. We hebben momenteel helaas ook geen plek voor nieuwe leden,” sluit Mulder af. De Melkweg is niet bereikbaar voor bezoekers van de ijsbaan.



IJsvereniging Peize

“We gaan donderdag open!” zegt Jan Postema, voorzitter van de ijsvereniging. “Het zag er eerst nog niet naar uit, maar de nachtvorst heeft het ijs goed gedaan. We gaan donderdagmiddag om 12.00 uur open voor onze jeugdleden. Als ik de berichtgeving moet geloven, komen er een hoop mensen. We kijken het een beetje aan. We moeten ons natuurlijk wel aan de opgestelde regels kunnen houden,” sluit hij af.

IJsvereniging Roden

“De bedoeling is dat we vrijdagmorgen open gaan voor leden. Mensen kunnen een tijdsblok reserveren via onze website,” zegt voorzitter Albertus Hamstra. “Op deze manier is het voor ons ook overzichtelijk.” De tijdsvakken zijn als volgt ingedeeld, namelijk van 10.00-13.00, van 14.00-17.00 en van 18.00-20.00 uur. “Leden worden verzocht om de ledenkaart mee te nemen en de reserveringsbevestiging bij de hand te houden. Het is niet mogelijk om dit winterseizoen nog lid te worden. Helaas zitten de coronaregels ons in de weg om dit goed te kunnen organiseren”.

IJsvereniging Eensgezind (Westervelde)

“De IJsbaan is vandaag om 10.30 uur open gegaan”, zegt voorzitter Martin Koning. “Het grootste gedeelte van de baan is goed. Er zitten hier en daar nog wat slechte plekken, maar dat is voor ons geen reden om niet open te gaan. We kijken terplekke hoe we het gaan organiseren. Als de drukte meevalt kan iedereen vrij schaatsen, als het toch druk wordt, moeten we kijken of we in tijdsblokken gaan werken,” sluit hij af.

IJsvereniging Nooitgedacht (Nieuw Roden)

De kogel is door de kerk. De ijsmeesters kwamen woensdag om 10.00 uur voor de tweede keer deze week het ijs meten. De IJsvereniging “Nooitgedacht” durft het aan. Coronaproof? Het kán!, zegt het bestuur tegen elkaar, uiteraard na overleg met de gemeente Noordenveld.

De ijsbaan aan de Zevenhuisterweg was al gevuld met water en lag er gladgestreken bij totdat het koudefront zijn intrede deed. Wannéér ie open kan? ,,Op dit moment ligt er nog wat sneeuw op de baan, maar het ijs is van voldoende kwaliteit en dikte dat wij vrijdagmiddag aanstaande vanaf 14.00 uur open gaan voor alleen onze jeugdleden t/m 12 jaar ”, zegt voorzitter Jakob Dijk. Per gezin mag er ook maar één begeleider mee.

Op dit moment maken de ijsmeesters van de IJsvereniging “Nooitgedacht” zich hard voor een veilige en coronaproof ijsbaan voor hun jeugdleden. Uitvoerig overleg met de vrijwilligers is daaraan vooraf gegaan, want zij moeten ervoor zorgen dat alles in goede banen verloopt. Zo is er nu één ingang en en één uitgang. De leden worden verzocht om de auto’s bij de sportvelden te parkeren en de fietsen naast het voetpad bij de ijsbaan te zetten.

Lid worden kan via onderstaand e-mailadres. Contact- en adres gegevens kunnen worden gestuurd naar: ijsvereniging.nooitgedacht@ziggo.nl