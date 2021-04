Update MFC: aandacht voor de binnenkant én de lotenverkoop

ZEVENHUIZEN – De komende weken staan in het teken van het inrichten van de binnenkant van het multifunctioneel centrum in Zevenhuizen. Deze week beginnen ze met het tegelwerk van het gebouw, onder andere kleedkamers en toiletten zullen worden ingericht. De initiatiefnemers van de bouw krijgen hulp van lokale ondernemers. Dit allemaal in het teken van zelfredzaamheid.

In september vorig jaar ging de eerste schop in de grond en werd er gestart met de bouw van het multifunctioneel centrum. De plek moet onderdak bieden voor verschillende verenigingen uit het dorp. Ook zal het nieuwe gebouw fungeren als ontmoetingsplek voor bewoners en wordt ook het dorpshuis gevestigd in het MFC.

“Het gebouw is in principe bijna wind- en waterdicht”, zegt Richard Kobes. “De komende weken zullen hier de laatste werkzaamheden voor verricht worden. Deze werkzaamheden zullen hand in hand gaan met het inrichten van de kleed- en doucheruimtes. Hier ligt voorlopig onze prioriteit.”

In totaal komen er tien kleedkamers en twee kleedkamers voor scheidsrechters in het centrum. “Naast in totaal twaalf kleedkamers komen er ook twee toiletgroepen in met toiletten en urinoirs. Ook komt er een speciale ruimte voor mindervaliden, dat is tegenwoordig in nieuwe gebouwen een vereiste. Daarnaast gaan we de bergruimtes en washokken inrichten en komt er ook nog een grote keuken in het gebouw. Als dat allemaal klaar is, volgen de vloeren als laatste.” Verder geeft Richard aan dat de vloerverwarming inmiddels wel is aangelegd en dat vraagt een behoorlijke precisie. “Er ligt in totaal ruim 5,5 km aan vloerverwarming in, dat is dus nogal wat. Je kunt je voorstellen dat dit een behoorlijke onderneming was om dit goed aan te leggen, maar het is gelukt.”

Het streven is nog steeds om in juli open te gaan, maar de verwachting is dat de opening een aantal dagen langer op zich laat wachten dan in eerste instantie de bedoeling was. “We hebben iets meer vertraging opgelopen door de natte periode en de vorst in de laatste weken. Corona helpt ook niet mee. Zo mag je bijvoorbeeld niet met vijf mensen in één ruimte. We moeten gewoon met veel dingen rekening houden om ons aan de regels de kunnen houden, maar gelukkig is het allemaal nog te overzien. Het centrum is groot genoeg dat we er met een hoop mensen tegelijk aan het werk kunnen.”

Eind maart hebben de initiatiefnemers een verloting op poten gezet. Met deze verloting hoopt de organisatie geld op te halen voor de inrichting van het centrum. De actie loopt nu een aantal weken en Kobes geeft aan dat de verkoop langzaam op gang komt. “We zitten pas in de beginfase, maar er zijn al wel een aantal loten verkocht. Ons doel is om de landelijke media te halen. We promoten de actie via onze sociale media en via andere lokale mediabedrijven, zoals jullie. Zo proberen we een zo groot mogelijk bereik te creëren en ook mensen buiten Zevenhuizen te betrekken. We willen graag 150.000 euro ophalen, dat lukt niet met alleen inwoners van Zevenhuizen. Ook gaan we nog proberen om de loten huis aan huis te verkopen, dit is helaas al twee keer uitgesteld ondertussen. Niet iedereen zit op dit moment te wachten op mensen aan de deur. Het is even kijken hoe dit zich ontwikkelt.”





Met het geld wil Kobes het gat in de begroting dichten. “Als we 150.000 euro binnenhalen kunnen we met dat geld het gat in de begroting opvangen, als het minder geld oplevert zullen we creatief moeten zijn en op zoek moeten naar een andere manier om aan geld te komen. Als het lukt om meer geld binnen te halen, kunnen we dat gebruiken voor nieuw meubilair of andere dingen voor in het MFC.”

In 2011 werd Zevenhuizen verkozen tot leukste dorp van Groningen. Kobes zegt dat ze de strategie die ze toen gebruikt hebben om reclame te maken voor het dorp, ook nu willen inzetten voor de loterij van het MFC. “Het is gebleken dat de strategie succesvol was. Ik heb er vertrouwen in dat we heel dicht in de buurt kunnen komen bij het doel van 150.000 euro.”

De officiële opening van het volledig energie neutrale gebouw zal plaatsvinden op 13 augustus, als alles meezit tenminste. Tot die tijd staat alles in het teken van het afmaken van de werkzaamheden aan de binnenkant en zullen ze proberen om zoveel mogelijk loten te verkopen.