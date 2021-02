UPDATE : Twaalf coronadoden Vredewold bleken een eerste keer te zijn gevaccineerd.

LEEK – In het verzorgingstehuis Vredwold in Leek zijn twaalf mensen overleden die al een eerste inenting tegen corona hadden gehad. In totaal waren er zestig bewoners die de eerste prik hebben gehad. Van de zestig gevaccineerde inwoners zijn er inmiddels twaalf overleden.

Volgens deskundigen hoeven we ons geen zorgen te maken over de werking van het vaccin. Normaal gesproken duurt het twee tot drie weken voordat de injectie werkt en het immuunsysteem dusdanig kan reageren. In de buurt van Osnabrück in Duitsland was een soortgelijk geval aan de orde. Hier waren ook mensen besmet geraakt die al eerder waren ingeënt. Het is aannemelijk dat de besmetting kort na de prik heeft plaatsgevonden. Het is in ieder geval uitgesloten dat je van de vaccinatie corona kunt krijgen.