VACATURE Journalist (m/v) Fulltime

Ben jij een journalist in hart en nieren, een echte nieuwsjager en wil je snel aan de slag als journalist voor een regionaal nieuwsblad? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op dit moment bestaat de redactie uit een team van 4 journalisten, die verantwoordelijk zijn voor de redactionele inhoud van onze nieuwsbladen De Krant, De Streekkrant en De Krant van Tynaarlo, Social Media kanalen & websites van onze eigen uitgaven en voor onze klanten.

Wij vragen:

Naast de vanzelfsprekende kennis en vaardigheid op het gebied van redactie,

zoeken wij iemand met:

• een ‘neusje voor het nieuws’

• creativiteit en initiatief

• een boeiende schrijfstijl

• goede kennis van de Nederlandse taal

• een brede maatschappelijke interesse

• doorzettingsvermogen

• bereidheid om op onregelmatige tijden te werken, zonodig ook in de weekenden

• kennis en vaardigheid op het gebied van fotografie is een pre

• een relevante opleiding is een pre

• kennis van social media

• affiniteit met het verschijningsgebied van onze kranten (Noord Drenthe & West Groningen)

• bij voorkeur woonachtig in of nabij ons verschijningsgebied

• in het bezit van rijbewijs B + eigen vervoer

• bovenal talent!

Wat mag je verwachten:

Je komt te werken in een redactieteam, met collega’s tussen de 22 en 46 jaar. Binnen ons bestaande redactieteam, dat werkzaam is vanuit onze vestiging in Roden, lever je nadrukkelijk jouw journalistieke bijdrage. Naast journalistiek talent dien je ook te beschikken over organisatorische kwaliteiten en stuur je o.a. ook de fotograaf en eventuele freelancers aan. Het is een aantrekkelijke baan waarin je zelfstandig kunt en moet functioneren.

Extra’s:

• Telefoon van de zaak

• Individuele pensioenregeling

• 25 vakantiedagen

• 8% vakantiegeld

Solliciteer nu:

Spreekt deze functie jou aan en ben jij degene die in een gemotiveerd team wil bijdragen aan een goed eindproduct? Aarzel dan geen moment en reageer via e-mail (ovv journalist): info@media-totaal.nl. Laat ons vooral weten waarom jij dé journalist voor onze producten bent, dan heb je een streepje voor op de rest.

Vragen:

Voor eventuele vragen kun je bellen met Maria Wijnands,

tel. 050-4065040.

Voor meer informatie over ons bedrijf en onze producten: www.media-totaal.nl

Over ons:

Media Totaal Noord BV uit Roden is uitgever van de nieuwsbladen de Krant, de Streekkrant en de Krant van Tynaarlo. Daarnaast hebben we een aantal goed bezochte nieuwswebsites, webshops en zijn we actief op social media voor onze eigen uitgaven en voor onze klanten. Als uitgeverij en reclamestudio bieden we onze klanten een groot scala aan producten, waarbij je naast een advertentie kan denken aan huisstijlontwerp, drukwerk, websiteontwikkeling, videoproducties, social-media beheer en signing. In een team van ca. 18 mensen, waaronder journalisten, fotografen, vormgevers en een verkoopteam, verzorgen we wekelijks diverse producties.