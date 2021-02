Vader en zoon overnachten in zelfgebouwde iglo

RODEN – Na een kwartiertje sneeuwgooien was de lol eraf, voor Jan Mark Kroes uit Roden. Avonturier als hij is, moest hij iets doen met het enorme pak sneeuw op de oprit. Samen met zijn kinderen Dorian (8) en Charlotte (5) besloot hij een iglo te bouwen. Op een enorm krat stapelde hij sneeuwstenen, die van tevoren vakkundig in een mal werden platgestampt door Dorian en Charlotte. Het resultaat mag er zijn: twee professionele iglo’s die met een sluisje aan elkaar verbonden zijn. En het werd nóg avontuurlijker: afgelopen zaterdag overnachtten vader en zoon in de iglo! ‘Over een laag plastic hebben we paardendekens neergelegd. Samen hebben we in de achterste (de grootste) iglo geslapen in een warme slaapzak’, vertelt Jan Mark die het overlevingsboek er op na heeft geslagen. ‘Ik heb wel vaker in de buitenlucht geslapen. Dat was in mijn scoutingtijd, spanden we een zeiltje tussen bomen en daaronder sliepen we. Het geheim zit hem in een goede slaapzak. Via je hoofd verlies je de meeste warmte, daar heb je dus goede bescherming nodig.’ Dorian vond het best spannend, maar heeft héérlijk geslapen!