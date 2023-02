Vakantie proeven op het NCC Kampeerfestival

MARUM – Het NCC Kampeerfestival is losgebarsten. En hoe. Al vanaf de eerste dag weet NCC een heleboel kampeerliefhebbers naar Marum te trekken. Elf dagen lang kunnen bezoekers alvast een voorproefje nemen op een heerlijke kampeervakantie. Zo staat de grootste selectie Hobby – Fendt – Dethleffs caravans in de showroom, maar is er ook een ruime keus uit diverse occasions. Verder te bewonderen: voortenten, luifels, movers, airco’s, meubilair en spullen met veel jubileumaanbiedingen. Uiteraard kun je dit alles bezichtigen onder het genot van een hapje & drankje. Nog niet geweest? Geen punt. Het Kampeerfestival duurt nog tot en met 5 februari. Kijk voor meer informatie op www.ncc-marum.nl. Tijdens het Kampeerfestival gelden extra ruime openingstijden: Maandag tot en met Vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur. Zaterdag en zondag van10:00 tot 17:00 uur.