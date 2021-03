Van 50PLUS naar Lijst Henk Krol

“Ik had het op den duur wel gehad met de ruzies binnen 50PLUS”

BOERAKKER – Janneke Koning is een van de personen die op de kandidatenlijst staat van Lijst Henk Krol voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat is best bijzonder, aangezien de inwoner van Boerakker momenteel nog steunfractielid is van 50PLUS Westerkwartier. Bovendien staat ze dit jaar eveneens nog op de ledenlijst van de landelijke partij. Een tijdje geleden heeft Koning echter het besluit genomen om over te stappen naar de partij van haar schoonzoon Henk Krol, oud-fractievoorzitter van 50PLUS. “Ik had het op den duur wel gehad met de ruzies binnen 50PLUS”, zegt ze. “Er is op landelijk niveau zoveel gebeurd, dat ik niet meer wist wat ik ermee moest”.



Het afgelopen jaar is er veel gebeurd binnen 50PLUS, waardoor lijsttrekker Henk Krol in mei besloot om op te stappen. Hij startte een nieuwe partij, de Partij voor de Toekomst, maar vanwege een conflict stapte hij ook daaruit. Op 19 oktober van het afgelopen jaar kondigde hij wederom aan een nieuwe partij op te richten, genaamd Lijst Henk Krol. Met deze partij doet hij dit jaar mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, waar ook Koning zich vrij snel bij aansloot. “Dat komt niet alleen omdat het mijn schoonzoon is, maar ook omdat de politieke punten mij aanspreken”, vertelt ze. “Daarnaast had ik me ook zonder hem gedistantieerd van 50PLUS. Het is echt een zootje daar. Een week voor de verkiezingen wil men elkaar nog uit de partij zetten. Bovendien heeft de lijsttrekker een eigen agenda. Dat kan toch niet?”



Lijst Henk Krol staat voor een Nederland waar ruimte is voor andersdenkenden en nieuwe inzichten, maar waar geen plek is voor het ondermijnen van de normen en waarden waarmee Nederland een welvarend en gelukkig land is geworden. Het is een vooruitstrevende, conservatieve partij en daar kan Koning zich goed in vinden. “Een belangrijk punt op onze agenda is onder andere het pensioen”, vertelt ze. “Wij vinden dat men eerder met pensioen moet kunnen, als je bijvoorbeeld een zwaar beroep uitoefent. Hierbij gaan we uit van veertig dienstjaren. Stratenmakers werken ontzettend hard en als zij vanaf hun twintigste werken, is het toch belachelijk als ze tot hun zeventigste door moeten werken? Mensen die op kantoor zitten, kunnen het langer volhouden dan wanneer je elke dag lichamelijk werk moet verrichten”.



Een ander belangrijk punt waar Lijst Henk Krol zich hard voor maakt, is de terugkeer van het zorgfonds. Daarnaast wil de partij ook dat de migratie beter gaat verlopen. “Daarbij moeten we zeggen dat echte vluchtelingen hier altijd welkom zijn”, legt Koning uit. “Mensen die om bijvoorbeeld economische redenen vluchten uit hun thuisland, moeten op andere manieren worden opgevangen. Dat kan alleen niet hier, want ze krijgen toch geen verblijfsvergunning. Ik snap de economische vluchtelingen wel, maar het wordt allemaal een beetje teveel”. Ook wil Lijst Henk Krol meer aandacht voor de Groningers die te lijden hebben onder de aardbevingsproblematiek. “Dat moet veel beter”, zegt Koning. “Mensen leven nog steeds in puinhoop. Het huidige kabinet gaat daar op dit moment heel laks mee om”.



Het is duidelijk dat Lijst Henk Krol over bepaalde punten anders denkt dan 50PLUS. Dat is ook het geval bij het onderwerp van de pensioengerechtigde leeftijd. “50PLUS beweegt om dit moment mee met de pensioenleeftijd van 67 jaar”, legt Koning uit. “Daar zijn wij absoluut op tegen. 50PLUS is op dit moment een beetje een ‘D66-light’. Ik hoop natuurlijk van harte dat we de komende jaren in ieder geval één zetel krijgen in de Tweede Kamer, want wij hebben echt een stem voor de ouderen. Dat kan je niet meer zeggen van 50PLUS. De mensen die er nu zitten, helpen de hele partij om zeep. Het was altijd een hele goede partij, maar door de trammelant met alle bestuursleden is daar niets meer van over. Henk Krol heeft alles zo goed opgebouwd en zetels gewonnen, maar een aantal personen heeft dat in twee weken om zeep geholpen. Vind je het gek dat Henk na die ellende is opgestapt?”



Koning heeft ook geen goed woord over voor de huidige lijsttrekker van 50PLUS, Liane de Haan. “Zij houdt zich zelf niet aan het verkiezingsprogramma, maar beschuldigt vervolgens anderen daarvan. Het gaat hierbij om de nummer drie van de kieslijst, Ellen Verkoelen. Een week voor de verkiezingen wilde Liane haar nog uit de partij zetten. Je gaat toch geen stennis schoppen een week voor de verkiezingen?” Volgens Koning is het duidelijk dat de fractievoorzitter van 50PLUS verantwoordelijk is voor de huidige problemen rondom de partij. “Ze zat eerst nog bij ANBO, maar daar werd ze ‘mevrouw Poetin’ genoemd. Ze maakt overal ruzie. Het is zo zonde voor 50PLUS”.



Als er geen gekibbel was geweest bij 50PLUS, weet Koning zeker dat ze nog bij de partij was gebleven. Nu was er echter geen ontkomen meer aan. “Zoveel leden hebben hun lidmaatschap opgezegd”, vertelt ze. “Iedereen heeft altijd het beste gewild voor 50PLUS, maar het wordt er de laatste maanden niet meer beter op”. Dit jaar loopt het lidmaatschap van Koning bij 50PLUS nog door, maar na dit jaar is ze lid-af. “Op dit moment ben ik daarom ook gewoon nog steunfractielid van 50PLUS Westerkwartier. Ik ben hier gekozen en daarom maak ik mijn termijn hier ook af. Volgend jaar ga ik echter ook hier in de gemeente de partij verlaten. Misschien blijf ik wel in de politiek actief, want ik wil me wel blijven inzetten voor ouderen. Echter wil ik me eerst oriënteren of er mensen mee willen doen. We zien wel wat de toekomst brengt. Ik richt me eerst op de verkiezingen van aanstaande woensdag”, besluit Koning.



De inwoner van Boerakker staat op plek 17 van Lijst Henk Krol.