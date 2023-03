Van der Ree maakt zich belachelijk – Wouter Gudde pokert met de club

De nederlaag van FC Groningen tegen SC Heerenveen was even terecht als voorspelbaar. De afgelopen weken leek trainer Van der Ree te werken aan vaste patronen en namen wat het spel ten goede kwam. Na een onzekere en twijfelachtige start als trainer waarin hij uitblonk in tactische missers, begon de trainer logische en verstandige keuzes te maken. De nederlaag tegen Heerenveen kan echter volledig op het bordje van Van der Ree gelegd worden.

De man deed werkelijk alles verkeerd wat hij ook maar verkeerd kon doen en maakte zich belachelijk met zijn beslissingen. Blijkbaar is hij groot supporter van Sørensen want het was duidelijk dat de verdediger hoe dan ook in de basis moest starten. De prijs daarvoor was een hoge. Daardoor verdween linker centrale verdediger Balker naar de rechtsbackpositie waar Van Gelderen nu juist zijn draai een beetje begon te krijgen de laatste weken. Balker speelde er ooit één keer eerder, tegen FC Twente. Het centrum met Blokzijn en Balker raakte juist op elkaar ingespeeld en werd bij de week solider. Een onbegrijpelijke keuze. Balker kwam de eerste helft vaak in grote problemen als back. Niet in de laatste plaats omdat Manu als rechteraanvaller voortdurend zijn man liet lopen. Duarte moest dat vervolgens oplossen maar dat is niet zijn spel. Manu speelde tegen Twente zijn eerste wedstrijd in het groen/wit en liet diepe indruk achter bij de supporters. Spelend vanaf de linkerkant. Voor Van der Ree blijkbaar een reden hem daar nooit meer op te stellen. Hij speelde daarna op allerlei andere posities maar nooit meer vanaf links. Nu dus vanaf rechts en daar faalde hij opnieuw. Een totaal nieuwe rechterkant dus. Een half nieuw centrum. Een centrum met een speler zonder wedstijdritme en een statische centrumverdediger als back tegen een wendbare buitenspeler van Heerenveen. Het is de problemen op je afroepen. Duarte moet blijkbaar ook ten koste van alles en iedereen starten. Hij is een voetballer pur sang maar degradatievoetbal vergt iets anders. Daarbij is hij een speler zonder wedstrijdritme. Suslov speelde tegen Excelsior zijn beste wedstrijd van het seizoen als controlerende centrale middenvelder. Het werd ook direct zijn laatste op die plek. Een belangrijke voetbalwet luidt dat je nooit een goed functionerend centrum wisselt. Van der Ree deed het wel. Hij is de verantwoordelijke man die FC Groningen richting de afgrond leidt.

Zijn tactische falen beperkte zich niet alleen tot de basisopstelling. Ook zijn wissels waren de getuigenis van een man die het gewoon niet weet. Hove was totaal onzichtbaar maar mocht blijven staan. Suslov werd weer gewisseld. Pepi faalde in alle opzichten. Van Bergen die de vorige wedstrijd nog in de basis stond en een spits is, mocht niet eens invallen. Balker werd al vroeg in de tweede helft naar de spits gedirigeerd. De lange bal die al in de eerste helft niets overleverde werd nog vaker gehanteerd tot grote vreugde van de Heerenveen defensie. Na iedere wissel werd het Heerenveen makkelijker gemaakt. Het was al onbegrijpelijk dat Van Bergen er niet in kwam, er was echter een keuze die de wenkbrauwen nog meer deed fronsen. Als de wedstrijd iets nodig had was het flair. Was het durf. Moed, iemand met een actie. Iemand die het publiek op de banken kan krijgen. Dat was nodig want zelden was een derby zo doods op de tribunes. Daarom was het lachwekkend dat Luciano Valente niet mocht invallen. De jonge creatieve middenvelder had het probleem aan de rechterkant kunnen oplossen. Hij had het centrum van het middenveld kunnen versterken, had rondom Pepi kunnen spelen. Hij had overal kunnen en moeten spelen. Het allerlaatste restje van zijn geloofwaardigheid spoelde Van der Ree door de gootsteen. Zijn grootste aanvallende en inmiddels weer topfitte talent, die ondanks een eerdere blessure werd opgeroepen voor twee oefenwedstrijden van Jong Italië, passeerde de trainer zelfs voor een invalbeurt. De coach liet wel twee verdedigend ingestelde spelers invallen waardoor Groningen met 7 verdedigers de wedstrijd eindigde. Valente en Van der Ree hebben één ding gemeen: beide horen niet op de bank van FC Groningen.



En wanneer de doelman nog altijd geen ballen op de kruising duikt maar zelfs een simpele bal loslaat waardoor de 1-0 valt, wordt het allemaal heel erg moeilijk. Van der Ree had nooit aan deze klus moeten beginnen. Het is een gevaarlijke vorm van zelfoverschatting te denken dat je zonder ervaring de club in één van de moeilijkste fases uit de clubgeschiedenis wel even op de rails krijgt. De echte verantwoordelijke man is echter Wouter Gudde die na het ontslag van Fledderus besloot hem te handhaven en het onvoorwaardelijke vertrouwen in hem uit te spreken. Die onverantwoordelijke en onverstandige gok is bezig heel slecht uit te pakken. Hoeveel vertrouwen Gudde in Van der Ree heeft blijkt inmiddels. Lukkien wordt volgend jaar de nieuwe trainer. Er zijn nog wedstrijden te spelen en dus te winnen. Dat gaat met pokeren niet lukken. Daar is een ervaren trainer voor nodig die wél weet wat hij doet. Nooit zou iemand mogen pokeren met de club FC Groningen. Wouter Gudde doet het en hij staat op dramatisch, historisch en inmiddels bijna onomkeerbaar groot verlies.