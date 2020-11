Van der Tuuk opent tentoonstelling over ‘knettergekke’ Heyboer op Nienoord

LEEK – Afgelopen zondag viel de Westerkwartierse burgemeester Ard van der Tuuk de eer te beurt om de nieuwe expositie van Museum Nienoord te openen. Het gaat hier over later werk van Anton Heyboer, de kunstenaar van wie sinds het voorjaar al ander werk te zien was in Leek. De stukken zijn afkomstig uit de Twin Collectie van de gezusters Van Kleef. Ook werk van Nico Koster is in de nieuwe expositie te zien. Koster, zelf fotograaf, typeerde Heyboer eens als ‘knettergek’. ‘Maar hij wist heel goed wat hij deed!’, voegde Koster daar destijds aan toe. Van der Tuuk nam het woord en gaf aan het een eer te vinden deze bijzondere expositie te mogen openen. Ook de komende tijd is er genoeg te zien en te beleven bij het Leekster museum. De tentoonstelling loopt tot maart 2021.