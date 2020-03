Van der Valk en Fletcher hotels gaan coronapatiënten opvangen

REGIO – De hotelketens Van der Valk en Fletcher gaan coronapatiënten opvangen. Het gaat om patiënten die te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis.

In Van der Valk-hotel in Urmond (Limburg) wordt op dit moment een dergelijk coronacentrum voorbereid. In de rest van het land worden voorbereidingen getroffen voor soortgelijke centra.

Het coronacentrum is een initiatief van huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio. Ook Fletcher Hotels is druk bezig met het organiseren van zorgopvanglocaties. Het gaat om zorglocaties voor coronapatiënten, zorglocaties voor ouderen die geen corona hebben en locaties voor ziekenhuispatiënten zonder corona, aldus topman Rob Hermans. Of ook in het noorden van Nederland hotels worden ingericht als opvang, is tot nu toe niet bekend.