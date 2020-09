Van Dissel: ‘Als we zo doorgaan, over zes weken terug bij af’

REGIO – In de afgelopen 24 uur zijn 38 sterfgevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal meldingen sinds half mei. Het aantal gemelde besmettingen is vandaag met 2713 gestegen. Een zorgelijke ontwikkeling, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel. Gisteren werden nog zestien sterfgevallen werden gemeld. Ook in de regio zijn extra maatregelen genomen. Zo zijn de kroegen in Groningen om 1:00 dicht.

Van Dissel noemt de situatie waarin we nu verkeren zorgelijk. Wanneer we zo doorgaan en ons niet aan de maatregelen houden zijn we over zes weken terug bij af, zei hij. Het aantal bevestigde coronabesmettingen is gestegen met 2713. Tussen vrijdagochtend en zaterdag zijn die positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Het is iets minder dan op gisteren, toen het aantal gevallen met 2777 meldingen toenam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 17.000 mensen positief getest op het coronavirus. (Bron: RIVM)