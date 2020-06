Van Feestweek naar Fakeweek: Tolbert krijgt toch alternatieve festiviteiten

In the sportlight

TOLBERT – De coronacrisis gooit roet in het eten van Volksvermaken Tolbert. Althans, daar leek het op. Dit jaar in ieder geval geen buikschuiven en vele andere activiteiten die horen bij de Tolberter feestweek, traditioneel aan het begin van de zomer gehouden. In plaats daarvan is de Fakeweek opgericht. Om de bevolking zoals alsnog te vermaken, zij het op afstand en in aangepaste vorm. Deze woensdag barst de Fakeweek los. Opdat het een gezellige week mag worden!

‘Het is een aftreksel van het origineel’, geeft Siebo Beukema namens Volksvermaken Tolbert toe. ‘Maar we vonden het geen optie om dan maar helemaal niets te organiseren. Vandaar dat we vanaf 24 juni met deze Fakeweek komen. We hebben de naam ook maar aangepast, omdat het natuurlijk niet het echte werk is.’ Desondanks worden inwoners van Tolbert opgeroepen hun tuin en straat zo feestelijk mogelijk te versieren. Dat mag met blauwe en witte vlaggetjes, maar ook andere versieringen worden zeer op prijs gesteld. De Hoofdstraat van het dorp wordt in ieder geval versierd. ‘Zo maken we van de coronatijd toch nog iets feestelijks.’

De Fakeweek begint woensdagmiddag met een goochelshow voor kinderen. ‘Dat is in de buitenlucht’, vertelt Beukema. ‘Voor de kinderen gelden andere regels dan voor ouderen, dus we hebben gemeend deze show te kunnen laten doorgaan.’ Om 15:00 uur is eenieder gratis welkom bij de Activiteiten Arena achter De Postwagen, aanmelden kan via info@volksvermakentolbert.nl.

Op donderdagavond 25 juni wordt er een wandeltocht georganiseerd. ‘We hebben er goed weer bij’, zegt Beukema, die daardoor hoopt op vele aanmeldingen. ‘Het was ideaal weer geweest voor een echte feestweek, maar het is ook goed weer om te wandelen.’ Men is tussen 19:00 en 20:00 uur welkom bij de Activiteiten Arena van De Postwagen. Kosten bedragen 2,50 euro voor niet-donateurs en donateurs mogen gratis meedoen. Aanmelden kan via info@volksvermakentolbert.nl.

Vrijdags is er een pubquiz. Dat is geen nieuwigheid voor Volksvermaken. ‘Het wordt de vierde pubquiz die wij ten tijde van de coronacrisis hebben georganiseerd. Het aantal deelnemers liep de laatste keer wat af, maar ik verwacht zeker dat er nog genoeg animo voor is. In juli en augustus stoppen we even met de pubquiz en als er nog steeds genoeg mensen zijn die mee willen doen, dan keren we in september weer terug’, zegt Beukema. De quiz begint om 20:00 uur en opgave kan tot uiterlijk 16:00 uur via het mailadres van Volksvermaken. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Zaterdag 27 juni wordt er een fietstocht door de omgeving van Tolbert georganiseerd. Vertrekken kan tussen 14:00 en 15:00 uur, en tussen 19:00 en 20:00 uur. Men heeft de keuze uit een tocht van 30 of 60 kilometer. Kosten bedragen 2,50 euro voor niet donateurs en de tocht is wederom gratis voor donateurs. Ook hiervoor geldt dat aanmelden via het e-mailadres van Volksvermaken Tolbert kan.

De Fakeweek wordt ’s zondags afgesloten met een auto oriënteringsrit, waarbij men verspreid over de gehele zondag kan vertrekken. De route krijgt eenieder vooraf, als ze zich tenminste uiterlijk 27 juni hebben opgegeven per mail. Na het rijden kan men de vragen beantwoorden en deze uiterlijk om 20:00 uur in te leveren. Eenieder maakt kans op een mooie prijs. Deelname is gratis, een bijdrage altijd welkom. ‘De vorige keer deden meer dan zeventig mensen mee aan de tocht’, zegt Beukema. ‘Ik verwacht dat we nu ook aardig wat deelnemers zullen hebben. Het is gewoon leuk om te doen, en de routes zijn verrassend. Ik hoop dat men ook nu weer in grote getalen meedoet.’

Dat de Fakeweek niet kan tippen aan het echte werk, weet Beukema. ‘Dit is een alternatief, maar een feestweek is natuurlijk veel leuker’, zegt hij. ‘Eigenlijk zou de feestweek afgelopen zaterdag al gestart zijn. De bedoeling was om samen met de plaatselijke toneelvereniging te beginnen met een openluchtspel. Dat is er nou helaas niet van gekomen. We hopen dat we volgend jaar de feestweek weer op de gebruikelijke manier kunnen invullen.’

Wat: Fakeweek Tolbert

Wanneer: woensdag 24 tot en met zondag 28 juni

Info: www.volksvermakentolbert.nl.