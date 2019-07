Van Heijmans, naar Heymans, naar Heijmans

RODEN – De Heijmansstraat in Roden dankt zijn naam aan Koenraad Heijmans, marechaussee in Roden tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Hij was fel anti-Duits en liet dat duidelijk merken. Hij was getrouwd met Joela, een Joodse vrouw. Toen zij in 1942 een oproep kreeg om naar kamp Westerbork te gaan, doken Koenraad en Joela onder op de boerderij van Baving aan de Korte Wijk in Nieuw Roden. Tijdens de onderduik werd een baby geboren.

Koenraad werd in december 1944 opgepakt en doorgestuurd naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Joela en de baby werden in januari 1945 opgehaald en naar kamp Westerbork gebracht.

Tegen het eind van de oorlog werden de gevangenen van Neuengamme naar een schip in de Oostzee getransporteerd. Dat schip werd door de geallieerden begin mei 1945 gebombardeerd. Koenraad heeft dat niet overleefd. Joela en de baby werden in april 1945 bevrijd in kamp Westerbork. Ze keerden terug naar Roden. Zij zijn de enige Rodense Joden die de oorlog hebben overleefd, dank zij hun lange onderduik in Nieuw-Roden.

Een straatnaam voor Koenraad Heijmans is een terecht eerbewijs. Maar dan moet zijn naam wel goed geschreven zijn en het zou nog mooier zijn als op het straatnaambord staat waarom de straat naar hem genoemd is. De Stichting Herdenken Noordenveld heeft de gemeente verzocht de bordjes met de foutieve schrijfwijze van zijn naam te vervangen. En dat is onlangs gebeurd. Zo heet de Heijmansstraat niet langer Heymansstraat, maar ‘gewoon’: Heijmansstraat.