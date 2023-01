Van Kaam vat met doelpunt dramatisch (boek)werk Fledderus samen

Boeken vol zijn er te schrijven over wat er de afgelopen jaren bij FC Groningen is gebeurd en vooral ook over wat er niet is gebeurd. Het wanbeleid dat bij de verbleekte Trots van het Noorden wordt gevoerd, werd door één man ultiem samengevat tijdens de verloren wedstrijd tegen Cambuur: Daniel van Kaam. Met een knappe schuiver bezorgde de voormalig FC Groningen speler Cambuur de terechte winst. Hij werd bij zijn vorige werkgever naar de uitgang gejaagd door de technische leiding. De jeugdspeler die te boek stond als één van de grootste talenten ooit uit de opleiding. Een creatieve middenvelder die altijd vooruit wil spelen en een groen/wit hart heeft. Van Kaam botste met Fledderus tijdens het nieuwe seizoen. Gevolg: hij werd gedegradeerd tot onder 21 om hem zo onder druk te zetten dat te doen wat de technisch directeur wilde, namelijk een contract tekenen onder zijn voorwaarden. Het is inmiddels geen geheim meer dat tegenspreken van de geplaagde technisch directeur van FC Groningen hem doet veranderen in een ware plaaggeest. Die daarbij niet terugdeinst voor pestgedrag dat je van een volwassen man niet zou verwachten. Bij de ontslagen trainer Frank Wormuth begon het tijdens het trainingskamp in Duitsland in de voorbereiding waar Wormuth het voor het eerst oneens was met zijn baas. Daar veranderde zijn vriend Fledderus in een man die hem in plaats van te steunen het leven zuur maakte. Velen kunnen er over meepraten. Elftalleiders, stafleden en jeugdtrainers, waarvan Paul Matthijs het beste voorbeeld is. Een clubman die ongeveer zijn hele leven in dienst stelde van de groen-witte kleuren. Gewaardeerd door spelers en collega’s. Ook hij raakte in een verschil van mening met Fledderus verzeild

Geef je Fledderus een weerwoord dan is het met je gedaan. Vroeg of laat wordt er iets gevonden wat je naar de uitgang leidt. Bij Matthijs was het niet anders. Ook Remco Balk, de oud-speler van FC Groningen kan er over meepraten. Dat hij in de Euroborg werd uitgefloten was ongepast, maar kan niet los worden gezien van de uitlatingen die Fledderus in de media deed. Bewust. Toen Fledderus zijn zin niet kreeg en Balk zijn ondermaatse en laat aangeboden contract niet wilde tekenen, liet Fledderus aan insiders weten Balk via de media onder druk te gaan zetten. Wat volgde was een verhaal waarin de technisch directeur het slachtoffer uithing en karaktermoord op Balk pleegde. Een volwassen man die via de media een jongvolwassene van 18 neersabelt. Fledderus maakt discussies of meningsverschillen moreel. Dat deed hij bij Balk door te stellen dat hij zich in de steek gelaten voelde door Balk. Hij vergeleek de kwestie met een jongen die de relatie met zijn meisje uitmaakt. Het moreel maken van een onderwerp deed hij onlangs opnieuw door te zeggen dat hij zijn leven bijna opoffert voor FC Groningen en ‘zijn leven aan de kant zet voor deze club’. Het is een even subtiele als manipulatieve manier om op mensen hun gevoel te werken en af te leiden van de enige vraag waar het echt om gaat en dat is of Fledderus capabel en competent is voor zijn functie. Zo’n vraag beantwoord je niet moreel, maar op basis van feiten en argumenten. En die spreken niet in zijn voordeel. Goed met mensen kunnen omgaan naast een groot netwerk is zo ongeveer de belangrijkste vaardigheid waarover een technisch directeur zou moeten beschikken.

De verdedigers Asger Sörensen en Mats Bech zijn gehaald als ook de middenvelders Johan Hove en Aimar Sher. De eerder gehaalde Pelupessy zit inmiddels al weken op de bank en ook met de aanwinsten gaat de malaise door. Kasanwirjo krijgt als eerste vraag bij ESPN voor de voeten ‘hoe het kan dat Feyenoord zo’n lastige jongen heeft gehaald?’. Maar binnen het elftal van FC Groningen weet niemand waarom Kasanwirjo een lastige jongen genoemd wordt. Fledderus vindt hem lastig, want Kasanwirjo heeft een mening. En dus wordt ook op deze jongen karaktermoord gepleegd. Feyenoord weet talent blijkbaar wél op waarde te schatten. Hij maakte tijdens zijn debuut een sterke en ontspannen indruk. En speelde natuurlijk gewoon als centrale verdediger. Voor Kansanwirjo worden weer een paar Scandinaviërs opgehaald die overal op de bank zitten.

Zijn aanblijven kost de maatschappij inmiddels ook bakken met geld vanwege alle politie en ME inzet na een nederlaag.Ondertussen gaat de vrije val naar de Eerste divisie onverminderd door. De ontbrekende schakels zijn niet een blik Scandinavische of Technische verdedigers. De ontbrekende schakels zijn (jongens als) Daniel Van Kaam en Remco Balk. Hard werkende voetballers met creativiteit, Gronings bravoure en een groen/wit hard. En boven alles een technisch manager die talent ziet en herkent en weet wat FC Groningen écht nodig heeft. Die snapt dat hij er is voor de club en de club niet voor hem. Het doelpunt van de uitblinkende Van Kaam in het Geel/blauw van Cambuur vatte een dramatisch boekwerk van bijna twee jaar Fledderus samen.

Door: Johan Kamphuis