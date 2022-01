Van kaboutervoetballer bij vv Leek naar debuut 1e elftal van FC Groningen

Jens Schraven: hard werken en elke training beter willen worden

LEEK – Jens Schraven, geboren en getogen in leek, is op drieënhalf jarige leeftijd als “Kabouter” bij vv. Leek begonnen. Hij is dan al haantje de voorste want de startleeftijd voor Kabouters is dat je minimaal 4 jaar dient te zijn. Elke zaterdag komt de kleine Jens met papa of mama om de beginselen van het voetbal te ontdekken. Eerst is Jens nogal terughoudend om deel te nemen. Pas als het partijspelletje begint, is Jens er als de kippen bij om mee te doen.

Jens wordt steeds fanatieker en al snel speelt hij in de F4 van de club. Hij heeft het in zich, want hij is altijd en overal met een voetbal bezig. Op 7 jarige leeftijd komt Jens al in de E pupillen terecht. Samen met neef Justin Schraven, Milan de Koe en Tom van Leeuwen, die een jaartje ouder zijn, speelt hij mooie wedstrijden tegen VEV’67, Zuidhorn en GVAV, waar Romano Postema er voor zorgt dat Leek nooit de wedstrijd tegen GVAV heeft gewonnen. Toenmalige trainer Johan Wardenier ziet in Jens wel mogelijkheden. Hij brengt sc Heerenveen op de hoogte van het talent. Als Jens 8 jaar is krijgt hij een uitnodiging van sc Heerenveen om op woensdagmiddag bij de Voetbalschool aan te sluiten. Vanaf dat moment gaat het leven van de familie Schraven er anders uitzien.

Iedere woensdag moet Jens wel naar Heerenveen. De ouders (met name mama), opa en tante zijn bereid hem naar Heerenveen te brengen. Elke maand is het spannend, want als je niet door mag bij Heerenveen, krijg je een brief met de afwijzing gestuurd. Op 11 jarige leeftijd sluit Jens aan bij 1e E pupillen selectie van sc Heerenveen. Vanaf dat moment zit Jens bij opleiding van Heerenveen. Tot en met JO 15 is Jens bij Heerenveen actief. In deze periode reist Jens per bus vanaf Boerakker naar Heerenveen. Daar volgt de HAVO en traint hij dagelijks. Tot april 2018. Er volgt een telefoontje waarop Heerenveen aangeeft dat er voor Jens geen plaats meer in de opleiding is. Zo ineens moet je weg. Dat is niet te bevatten, omdat er geen enkele aanwijzing voor dit besluit is geweest. Een echte reden voor de afwijzing is er nooit gekomen. Verdrietig en boos mag hij bij sc Heerenveen wel meetrainen om in ieder geval in beeld te blijven. Zijn plan om profvoetballer te worden lijkt in duigen te vallen. Ondertussen doet Jens een stageperiode bij FC Groningen Onder 17. De kwaliteiten van Jens worden hier wel onderkend en hij kan aansluiten bij de JO 17. Hij verandert van opleiding. Hij volgt via de Johan Cruijff opleiding commerciële economie. Ouders van Jens vinden het ontzettend belangrijk dat hun zoon een opleiding volgt. Het is mooi profvoetballer te worden, maar als het niet lukt moet je wel iets hebben waar je op terug kan vallen. Het gaat goed met Jens. Hij voelt zich thuis bij zijn clubje. Met FC Groningen JO 17 wordt Jens in 2019 kampioen van Nederland. Sinds dit seizoen is Jens bij de Onder 21 aangesloten. Dit omdat de Onder 19 bij FC Groningen is vervallen. Vanaf het begin is de technicus gefocust. Zijn “plan” zoals hij het noemt, komt steeds meer tot realiteit. Hij beseft terdege dat hij er nog niet is. Hij moet nog stappen maken. Tijdens een interlandperiode mag hij 20 minuten voor tijd invallen bij het 1e elftal. Dat komt erg onverwacht. Je gelooft het eerst niet, maar als je dan in de bus zit, denk je, het is werkelijk waar. Zo’n 1e moment is best leuk, maar niet echt spannend. Jens traint af en toe mee met de 1e selectie, dus hij kent de jongens wel. Begin januari, voorbereiding 2e helft van het seizoen, speelt Jens de 45 minuten mee in de oefenwedstrijd tegen sv Meppen. Hij speelt geconcentreerd en is gefocust op hetgeen hij moet doen. Dit is weer een stapje, zegt jens op weg naar het einddoel van zijn plan.

Jens is vanaf zijn 10e jaar bezig met alleen maar voetbal. Als kleine jongen is hij elke avond bij het Leekster Voetbalgala met zijn vader. In elke pauze tussen de wedstrijden zie je Jens op het veld met een bal. Hij heeft er tot nu toe alles voor gedaan. Veel vrije tijd heeft hij niet, want er moet ook gestudeerd worden. Hij heeft in Heerenveen wel vrienden gemaakt, maar in Leek trekt hij veel op met zijn neef Quinten. Met het Onder 21 team van FC Groningen gaan ze op vrijdag soms iets eten in de stad. Verder staat bij Jens altijd alles in het teken van voetbal. Hij heeft tot nu toe veel geïnvesteerd en doet dit nog elke dag. Hij heeft dan ook een boodschap voor jonge spelers die ook een “Plan” hebben. Als je geen plezier in het voetbal hebt moet je stoppen. Je moet altijd hard werken en elke training beter willen worden. Een dag heeft 24 uur en daar kun je best anderhalf uur focussen op de training. Roken en drinken is taboe voor Jens. Totaal niet aan de orde, roept hij luid en duidelijk. Hij heeft er ook geen behoefte aan. Zijn idool is Christiano Ronaldo. Veel bewondering heeft hij voor deze speler. Om dat te bereiken wat hij heeft bereikt heeft hij gedaan door keihard te werken, elke dag weer. Als trainer staat Paul Raveneau bovenaan zijn lijstje. Ik heb veel van hem geleerd en hij heeft ook tijd aan mij besteed om mijn spel als middenvelder goed onder de knie te krijgen. Jens speelt nu rechtsbuiten en is door zijn snelheid en techniek bij trainer Buijs op de radar gekomen. Hij hoopt dat zijn “PLAN” werkelijk gaat worden. Daar doet hij in ieder geval zijn uiterste best voor om dat te bereiken.